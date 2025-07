The Awakening: Tourstart der „Haunting Tour 2025“ angekündigt

Die internationale Darkwave-/Goth-Rock-Ikone The Awakening (Ashton Nyte) kündigt ihre Haunting Tour 2025 (Europe) an – mit zahlreichen Stationen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Polen und den Niederlanden. Als besonderes Highlight werden The Last Decade (DE) auf den meisten Terminen als Special Guest dabei sein. Zudem begleitet The Royal Ritual die UK-Termine.

The Last Decade ist ein neues Gothic-Projekt mit Starbesetzung: Sänger Tim Vic (Nosferatu) und Michelle Darkness (End Of Green) teilen sich das Mikrofon, unterstützt von Musikern aus renommierten Bands wie The Mission, Love Like Blood, Dorsetshire und Schwarzer Engel.

„Ich traf Tim 2017 beim Wave Gotik Treffen und wir verstanden uns sofort großartig“, so Ashton Nyte, Sänger von The Awakening. „Ich freue mich riesig, The Last Decade mit auf Tour zu nehmen.“

Die Tour verspricht ein intensives Konzerterlebnis mit zwei Acts, die die dunkle Musiklandschaft Europas maßgeblich geprägt haben – und sie nun gemeinsam weiterentwickeln.

The Awakening – Haunting Tour 2025

Support: The Lase Decade & The Royal Ritual

08.07. – Bielefeld (DE) – Movie*

09.07. – Berlin (DE) – Maschinenhaus*

10.07. – Leipzig (DE) – Naumanns Tanzlokal*

11.07. – Bolków (PL) – Castle Party Festival

24.10. – Leeds (UK) – Belgrave Music Hall**

26.10. – London (UK) – Bush Hall**

29.10. – Angers (FR) – Joker’s Club [solo acoustic]

30.10. – Angers (FR) – Le Chabada

31.10. – Paris (FR) – TBA*

01.11. – Stuttgart (DE) – TBA*

03.11. – Hannover (DE) – Café Glocksee*

04.11. – Hamburg (DE) – Nochtspeicher*

05.11. – Köln (DE) – Yard Club (Die Kantine)*

06.11. – Dortmund (DE) – Pauluskirche [acoustic]

07.11. – Apeldoorn (NL) – Brainstorm Festival

08.11. – Apeldoorn (NL) – Brainstorm Festival [acoustic]

* mit The Last Decade

** mit The Royal Ritual

The Awakening ist mehr als nur eine Band – es ist das persönliche, atmosphärisch dichte Musikprojekt von Ashton Nyte, das in den späten 1990ern in Johannesburg, Südafrika seinen Anfang nahm. Mit einer einzigartigen Mischung aus Gothic Rock, Darkwave, Post-Punk, Gothic Metal, Industrial und Folk Noir hat sich The Awakening über Jahrzehnte zu einem internationalen Fixpunkt der dunklen Musikszene entwickelt. Frontmann Ashton Nyte ist ein kreativer Tausendsassa – Sänger, Multiinstrumentalist, Songwriter, Autor, Schauspieler und Komponist. Seine Stimme, sein Stil und seine poetischen Texte prägen den charakteristischen Sound von The Awakening, der ebenso melancholisch wie majestätisch anmutet. Mit über 300 veröffentlichten Songs, zwölf Alben unter dem Namen The Awakening sowie acht Soloalben und zwei Büchern, hat sich Nyte weltweit einen Namen gemacht. Seine Zusammenarbeit mit Musikern von The Cure, Peter Murphy, The Mission, All About Eve und dem Kollektiv Beauty In Chaos unterstreicht seine künstlerische Vielseitigkeit.

Kulturelles Engagement trifft kreative Tiefe: Ashton Nyte ist nicht nur auf der Bühne aktiv – er engagiert sich seit Jahren für soziale Themen. Er initiierte unter anderem die Konzertreihe Rock Against Rape und tourte mit Vortragsreihen durch US-amerikanische Universitäten, in denen es um Toleranz und gesellschaftliche Akzeptanz ging.

The Awakening online:

http://www.facebook.com/theawakeningofficial

http://www.instagram.com/theawakeningofficial