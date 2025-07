Call Of Charon: kündigen neues Studioalbum an

Massacre Records hat in Zusammenarbeit mit Mystic Production endlich seinen bevorstehenden Veröffentlichungskalender bekannt gegeben, der mit dem mit Spannung erwarteten neuen Studioalbum der deutschen Death-Metal-Band Call Of Charon beginnt! Tales Of Tragedy wird am 1. August 2025 veröffentlicht.

Das Lyric-Video zur ersten Single The Demon King, feat. Damien Moyal (As Friends Rust) feiert nun Premiere. Seht es euch hier an:

Call Of Charon äußern sich dazu: „The Demon King marks the first single from our upcoming album and serves as a fierce reminder of the band’s roots. A straightforward, hard-hitting track, that stands out with crushing riffs and a relentlessly brutal chorus. Lyrically, the song introduces The Demon King as the embodiment of life’s darkest threats. Fueled by the full spectrum of negative emotions, it’s time to confront and eliminate this menace once and for all.“

Tales Of Tragedy wurde in dunklen Zeiten geschrieben. Nachdem die globale Pandemie nachgelassen hatte, sahen sich die Mitglieder der Band gezwungen, persönliche Kämpfe zu bewältigen – von dem Verlust geliebter Menschen und zerbrochenen Beziehungen bis hin zu gesundheitlichen Problemen und unsicheren Jobs. Gleichzeitig wurde die Welt selbst sichtbar kälter und bitterer. Diese Erfahrungen prägten tiefgründige und emotional aufgeladene Texte, die kaum Raum für positive Momente oder glückliche Enden ließen.

Musikalisch knüpft das Album an das 2022 erschienene EP The Sound Of Silence an. Während die charakteristischen Breakdowns weiterhin ein Markenzeichen der Band sind, bringt Tales Of Tragedy eine stärkere Dosis Death Metal mit sich, ergänzt durch neue Elemente wie von Black Metal inspirierte Tremolo-Riffs und melodischere Arrangements. Das Ergebnis ist eine dunklere, dynamischere Weiterentwicklung des Sounds der Band.

Tales Of Tragedy – Trackliste:

1. Devil In The Darkness

2. We Are One (An Ode To Murder)

3. Ocean Grave

4. Suffer In Silence

5. The Demon King

6. Already Dead

7. Insomnia / Paranoia

8. Words Of Separation

9. They Come At Night

10. One More Day

Das Mixing und Mastering wurden von Stephan Hawkes übernommen, der für seine Arbeit mit Bands wie Attila und Chelsea Grin bekannt ist. Das Album bietet nicht nur Gastauftritte von Dane Evans (To The Grave), Hagen Petschat (Ruins of Perception) und Damien Moyal (As Friends Rust), sondern markiert auch die bisher raffinierteste und kraftvollste Produktion, die Call Of Charon je hatte. Tales Of Tragedy wird die Band auf die nächste Stufe heben – und es ist erst der Anfang!

Call Of Charon live:

12.07.2025 – Malters (CH), Bull Head Fest

29.07.2025 – Wacken, Wacken Open Air

05.08.2025 – Oberhausen, Kulttempel (Napalm Death Support)

20.08.2025 – Düsseldorf, Pitcher (Escuela Grind Support)

23.08.2025 – Oberhausen, Helvete

29.08.2025 – Bad Wörishofen, Forest Metal Fest

20.09.2025 – Haby, Haby Rockt Open Air

10.10.2025 – Hagen, Kulturhof

30.10.2025 – Essen, Don‘t Panic (Evergreen Terrace Support)

Call Of Charon sind:

Patrick Kluge – Gesang

Arthur Solich – Gitarren

Tobias Finkl – Gitarren

Christoph Knobloch – Schlagzeug

Alex Voß – Bass

Call Of Charon online:

www.instagram.com/callofcharon

www.facebook.com/callofcharon