Mono Inc. am 18.10.2025 in der Hamburger Inselpark Arena

Die Raben von Mono Inc. rufen zum Treffen und 3.500 Fans strömen in die Inselpark Arena Hamburg Wilhelmsburg, die noch bis vor kurzem edel-optics Arena hieß.

Ihr 12. Studioalbum Ravenblack erklomm im vergangenen Jahr Platz 1 der Charts, nachdem die Vier nur mit symphonischer Besetzung unterwegs waren. Mit lautem Programm nach ein paar Festivals nun also endlich nach zwei Jahren „Energie und Melancholie, griffige Metal-Riffs und großartige Melodiebögen“.

Man muss heute früh aufbrechen, denn es gibt wenige Parkplätze in Wilhelmsburg und Einlass ist schon um 17:30 Uhr. Es gibt mit Alienare und Soulbound gleich zwei Bands im Vorprogramm. Die Hamburg/Hannover Allianz von Alienare beginnt ihr Programm bereits um 18:45 Uhr. Darkwave-Synthpop in blau-gelbem Licht, der an die Elektro-Klänge der 80er und 90er erinnert. Viele Fans in der schon recht gut gefüllten Halle können mit dieser Art der Musik nichts anfangen. Hamburgerisch unterkühlt wird das Programm „ertragen“. Sänger Tim Schulschenk hat Mühe, Stimmung in die Menge zu bekommen. Sie versuchen ein wenig Aufmerksamkeit für ihre anstehenden Konzerte sowie die am 7. November erscheinende EP Mea Culpa zu machen.

Da haben es Soulbound schon leichter. Viele scheinen nur für sie gekommen zu sein, so viele Fanshirts stehen in den ersten Reihen. Die Bielefelder haben eine innige Beziehung zu Mono Inc. und machen auch auf ihr neues Album sYn aufmerksam, das am 16. Januar erscheint. Gerade diese Woche erschien daraus die zweite Single Chaos & Amen. Diese ist zwar nicht im heutigen Programm, ihr Alternative-Metal-Programm besteht hauptsächlich aus Stücken ihres vierten Albums obsYdian aus dem vergangenen Jahr (Review hier). Ihr 45-Minuten-Set wird abgefeiert, als wäre es der Hauptact . Als Sänger und Frontmann Johannes „Johnny“ Stecker das Thema Depressionen anspricht, erleuchten die Fans die Halle mit ihren Handylampen. Soulbound haben es definitiv geschafft, neue Fans hinzuzugewinnen. Nach dem Konzert stehen sie an ihrem Merchstand im Oberrang Rede und Antwort und haben alle Hände voll zu tun, um die Fans zu befriedigen.

Um 20:30 Uhr betreten dann Mono Inc. die Bühne. Wie gewohnt bietet auch dieses Event alles, was ein Mono-Konzert ausmacht. Die Setliste ist eine Werkschau ihrer erfolgreichsten Songs. Mit Lieb Mich ist natürlich auch ein akustischer Track dabei. Hier sitzt Mastermind Martin Engler am weißen Flügel und wird nur von seiner Frau Katha Mia am Schlagzeug begleitet. Ebenso darf das schon legendäre Drum Battle nicht fehlen. Stimmungsvolles Licht muss eine Pyroshow ersetzen, die hier in der Halle nicht erlaubt ist. Die Basketballmannschaft der Hamburg Towers fürchtet wohl um ihre Heimspielstätte. So feuern die Raben aus ihren Konfettikanonen Papierschnipsel mit ihrem Logo, zudem kommen auch wieder große schwarze Luftballons zum Abschluss bei Children Of The Dark zum Einsatz. Wer sich vor dem Konzert noch nicht am total überfüllten Merchstand angestellt hatte, steht spätestens beim Ende des Events an, um sich mit neuem Merch einzudecken.

Fazit: Ein gelungener Abend mit drei unterschiedlichen Bands, die alle ihre Leistung brachten. Viele bekannte Gesichter aus der Rabenfamilie nahmen auch heute wieder weite Wege auf sich, um ein weiteres Konzert in ihre Historie zu schreiben. Auf das Mono-Heimspiel möchten sie nicht verzichten. Wir bedanken uns noch einmal bei NoCut Entertainment, dass wir dabei sein durften, und freuen uns auf die nächsten Shows.