Malefic Throne: enthüllen Details zu ihrem Debütalbum „The Conquering Darkness“

Die amerikanischen Death-Metaller Malefic Throne haben die Aufnahmen zu ihrem Debütalbum abgeschlossen. Das Album mit dem Titel The Conquering Darkness wird am 28. November über Agonia Records veröffentlicht.
Das Trio wurde 2020 von Palubicki zusammengestellt, nachdem sie sich erstmals 1997 in den Morrisound Studios getroffen hatten, wo sowohl Angelcorpse als auch Morbid Angel ihre Alben parallel aufnahmen. Palubicki betont, dass die Musik von Malefic Throne den Einfluss aller drei Mitglieder in jedem Moment der Songs deutlich zeigt. Die Synthese der drei Mitglieder in der Darbietung und im Songwriting macht die Band zu einer besonderen Einheit, die eine gesteigerte Dynamik innerhalb der Form des Death Metal erzeugt.
John Longstreth äußert sich dazu: „This bands roots can be traced all the way back to the mid 90s when Gene, Steve, and I first met at Morrisound Studios.“ Er fügt hinzu: „It’s an amazing feeling to see those old conversations and hang outs develop into a true celebration of blistering infernal death metal. I have no doubt that this union will be absolutely crushing.“
The Conquering Darkness – Trackliste:
1. Blasphémait Desecration
2. The Voice Of My Ghost
3. Athirst for Dissonance
4. Born Of Plague
5. Divine Tragedy
6. Carnage Of The Forgotten
7. When Our Shadows Align
8. Forged In Stone
The Conquering Darkness wurde in Menegroth The Thousand Caves (Gorguts, Origin, Atheist) unter der Regie von Colin Marston aufgenommen, gemischt und gemastert. Drummer John Longstreth deutet an, dass das Ergebnis extrem brutal und infernal ist und als nuklearer Death Metal beschrieben werden kann. Das Cover-Artwork wurde von dem renommierten Künstler Daniele Valeriani (Dark Funeral, Mayhem) gestaltet. Das Logo der Band stammt von Christophe Szpajdel (Emperor, Moonspell).
Formate:
– Jewelcase CD
– Tape
– Black LP
– Red LP
– Picture disc
– Splatter LP
– Digital.
– T-shirt (zwei Design-Varianten)
Malefic Throne sind:
Gene Palubucki – Gitarren
Steve Tucker – Gesang und Bass
John Longstreth – Schlagzeug
