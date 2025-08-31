Combichrist: enthüllen neue Single „Rise“ inklusive Musikvideo

Nach ihrer Tour Still Making Monsters sind die legendären Industrial-Pioniere Combichrist mit einer brandneuen Single und einem Musikvideo zurück, das heute über Out Of Line Music veröffentlicht wurde. Der Titel der neuen Single lautet Rise.

Rise ist eine Hymne der Rebellion, Selbstbefreiung und unerschütterlichen Kraft, die rohe Aggression mit dröhnenden Elektronikklängen und messerscharfen Hooks verbindet. Es ist ein Aufruf für alle, die bereit sind, die Ketten der Erwartungen abzulegen und ihren eigenen Weg zurückzuerobern.

Unterstützt von einem Musikvideo, das die dringliche Botschaft des Songs widerspiegelt, ist Rise eine mutige Erklärung des Willens einer Band, die sich weiterhin weiterentwickelt und dabei fest in ihrem kompromisslosen Kern verwurzelt bleibt. Seht es euch hier an:

Rise kann hier gestreamt werden: https://combichrist.lnk.to/rise

„Rise is about defying expectations and breaking free from the path others have set for you“, sagt Frontmann Andy LaPlegua. „I wanted the music to feel like a call to action, a motivator in a world that constantly tells us what not to do. No one else truly has your best interests at heart. This is about taking back control. Reclaiming your life.“

Bevorstehende Live-Termine – Australien 2025

September 18 – Brisbane, Aus

September 19 – Sydney, Aus

September 20 – Melbourne, Aus

Combichrist sind bekannt dafür, Industrial Metal, EBM und Punk zu einer unermüdlichen Klangkraft zu vereinen. Seit über zwei Jahrzehnten überschreiten sie Grenzen und begeistern Fans auf der ganzen Welt. Mit unzähligen Alben, ikonischen Tracks und einer Vielzahl an Live-Shows hat die Band eine treue Anhängerschaft aufgebaut, die auf Intensität, Ehrlichkeit und den Willen, sich zu wehren, basiert.

Gegründet von dem norwegischen Sänger Andy LaPlegua, haben Combichrist die Industrial-Metalszene mit ihrem aggressiven Sound und energiegeladenen Live-Auftritten dominiert. Seit der Gründung haben Combichrist kontinuierlich die Grenzen des Genres erweitert und sichergestellt, dass ihr Erbe noch viele Jahre spürbar sein wird.

