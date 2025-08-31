Vígljós: veröffentlichen brandneue Single „Claviceps“

Die Schweizer Black-Metal-Band Vígljós hat mit der kraftvollen neuen Single Claviceps einen ersten Vorgeschmack auf ihr mit Spannung erwartetes zweites Album Tome II – Ignis Sacer veröffentlicht. Das vollständige Album wird am 19. September über Les Acteurs de L’Ombre Productions erscheinen.

Seht euch das Video zu Claviceps hier an:

Vígljós geben Einblicke in den Song und kommentieren: „The story of humanity and Claviceps is one of creativity and pain. It reaches back to medieval times and possibly beyond. Various kinds of early psychedelic artists deliberately poisoned themselves with the Claviceps fungus to expand their minds and alter their reality. On this new record we want to honour the impact that Claviceps, and later LSD had and still has on art, music, society, our self-image and medicine, as well as the terror and depravity it brought upon us.“

Die Vígljós, die 2022 in Basel gegründet wurden, haben sich mittlerweile zu einem kraftvollen Quartett entwickelt, das Mitglieder aus Deutschland und der Schweiz vereint. Die Band hat kürzlich ihr zweites Album bei Marc Obrist (Zeal & Ardor) Hutch Sounds in Oberwil, BL, aufgenommen. Obrists akribische Arbeit beim Recording, Mixing und Mastering verspricht eine Produktion, die zweifellos die intensive Vision der Band einfängt, ergänzt durch das beeindruckende Artwork von Adrian Smith und das Layout von Luca Piazzalonga.

Obwohl Vígljós den tiefgreifenden Einfluss der norwegischen Black-Metal-Titanen der zweiten Welle wie Darkthrone und Immortal anerkennt, ist ihr Sound weit mehr als nur eine Hommage. Sie verweben geschickt das rohe, frostige Wesen des Black Metal der 90er Jahre mit unerwarteten Schichten von Synthesizern, komplexem Tremolo-Picking und sogar leichten Einflüssen von Rock’n’Roll-Riffs und -Beats. Diese Elemente werden von eindringlichen, atmosphärischen Mellotron-Tracks untermalt, die ihrer dunklen Klanglandschaft eine einzigartige Tiefe verleihen.

Tome II – Ignis Sacer – Trackliste:

1. Sowing

2. A Seed Of Aberration

3. The Rot

4. Claviceps

5. Dellusions Of Grandeur

6. Decadency And Degeneration

7. Harvest

8. Fallow – A New Cycle Begins

Gastmusiker: Mellotron von Aorrta

Thematisch geht Tome II – Ignis Sacer tief in das Phänomen des Ergotismus ein – die freiwillige oder unfreiwillige Vergiftung durch den Verzehr des Claviceps-Pilzes, der auf Weizen wächst. Das neue Album erscheint am 19. September in den Formaten CD/LP sowie als Digital Album und kann ab sofort vorbestellt werden.

Vígljós sind:

J – Schlagzeug

L – Gesang

N – Gitarre

