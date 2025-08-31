Lowheaven: neues Album „Ritual Decay“ ist jetzt erhältlich

Ritual Decay, das eindrucksvolle Debütalbum der Post-Metal-Band Lowheaven aus Toronto, erscheint heute über MNRK Heavy! Stark geprägt von Einflüssen der 90er wie Cave In und Deftones, wirkt das Album nostalgisch und liefert zehn Songs, die sich mit völliger sozialer Isolation und der Akzeptanz des Glaubensverlusts an das Leben und sich selbst auseinandersetzen – umgesetzt mit technischer Präzision.

Sehr euch das Video zu Amherst hier an:

Mehr Informationen zu Lowheaven und ihrem brandneuen Album Ritual Decay findet ihr hier.

