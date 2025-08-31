Sowulo: neues Album „NIHT“ ist am 29.08. erschienen

Der niederländische Komponist und Multiinstrumentalist Faber Horbach hat mit Sowulo ein Projekt ins Leben gerufen, das für die Verschmelzung von nordischer Spiritualität mit filmischen, ritualistischen Klanglandschaften bekannt ist. Auf NIHT (übersetzt „Nacht“) wendet sich Sowulo von der Helligkeit ab und umarmt vollständig die Dunkelheit: nicht als Zerstörung, sondern als Transformation. Geschrieben im Nachgang zum Tod seines Vaters und Stiefvaters im Jahr 2024, kanalisiert Horbach Trauer, weibliche Weisheit und mythologische Allegorie in ein Werk, das sowohl zutiefst persönlich als auch universell resonant ist.

NIHT steht auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist als vollständiger Stream zur Verfügung:

Das Album erforscht die Nacht als das Reich des Unterbewusstseins, des Ego-Todes und der Erneuerung. Titel wie die erste Single Āsteorfan (übersetzt „Sterben“) konfrontieren die Sterblichkeit und die Notwendigkeit des Loslassens, während Sōl Ond Māni (übersetzt „Sonne und Mond“) eine gebrochene Nyckelharpa verwendet, um den Mythos des himmlischen Lichts zu erzählen, das von Wölfen bis Ragnarök gejagt wird. Mōnaþblōd (übersetzt „Mondblut“), komponiert und aufgeführt von der Sängerin Micky Huijsmans. Dieser Song ehrt den heiligen Zyklus von Verfall und Wiedergeburt.

Durch die Verschmelzung von Instrumenten der Vergangenheit, darunter der Carnyx, Tagelharpa, keltische Harfe, Nyckelharpa und Lyra, mit moderner Produktion, Kehlgesang und üppigen Streichern, beschwört NIHT einen Klang, der sowohl antik als auch filmisch ist. Dieser zeremonielle Abstieg in die Dunkelheit ist zugleich ein Akt der Hingabe, des Gedenkens und der Erneuerung und bietet den Zuhörern einen Spiegel für ihre eigenen inneren Reisen.

Mehr Informationen zu Sowulo und dem gerade veröffentlichten Album NIHT findet ihr hier:

