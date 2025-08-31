Jonathan Hultén: präsentiert atemberaubendes neues Video zu „Dawn“ von seinem neuesten Album „Eyes Of The Living Night“

Nach der Veröffentlichung seines beeindruckenden zweiten Albums Eyes Of The Living Night zu Beginn des Jahres, ist der schwedische Singer-Songwriter Jonathan Hultén jetzt mit einem brandneuen Video zu einem der herausragenden Tracks des Albums, Dawn, zurück. Seht euch das Video hier an:

Jonathan kommentiert: „Dawn was the first song that was written for what would become the album Eyes Of The Living Night. With piano, electric guitars, buzzing synthesizers, a lo-fi-inspired beat and video game references from the SNES era, Dawn flows through themes of emotional renewal and transitions between life’s different phases. It’s a short, melancholic journey that conveys a simple appreciation of existence itself, despite (or because of) its ephemeral nature.“

Mit einem textlosen und unvollständigen Demo als Referenz gingen Amira, Jakob und Jonathan im Sommer 2023 hinaus, um die ersten Aufnahmen für das Musikvideo zu Dawn zu drehen. Obwohl es als Grundlage für ein zukünftiges Musikvideo gedacht war, handelte es sich mehr um ein kollaboratives und improvisiertes Kunstexperiment. Acht Monate später filmten sie mitten im Winter zusätzliches Material: eine Tanzimprovisation von Amira auf einem gefrorenen See. Schließlich war Ende 2024 alles Videomaterial gedreht, und der Song Dawn wurde finalisiert und aufgenommen.

Zusammen mit einem Storyboard wies die Sammlung des gefilmten Materials den Weg zu einer zusammenhängenden Handlung, die sich im Laufe der Zeit organisch entwickelt hatte. Mit mehr als zwei Jahren in der Entstehung hat dieses Musikvideo den experimentellsten und unvorhersehbarsten kreativen Prozess aller bisherigen Arbeiten durchlaufen.

