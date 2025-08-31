Nanowar Of Steel: kündigen Europatour für 2026 an

Vain Productions freut sich, in Zusammenarbeit mit Motocultor und Acces Live, eine brandneue Tour mit dem Headliner Nanowar of Steel anzukündigen, die im Januar 2026 beginnen wird. Diese mit Spannung erwartete Tour wird neun Länder umfassen und erhält mit Uuhai starken Support. Weitere Unterstützung kommt von Lone Survivor, Cold Snap, Morphium, Defecto, Deus Ex Machine, Vaughan und Lady Ahnabel an ausgewählten Terminen.
Die Tour startet am 9. Januar im 013 in Tilburg (NL) und wird bis zum finalen Auftritt am 8. Februar im Lido in Berlin (DE) unvergessliche Performances in jeder Stadt bieten. Tickets sind jetzt erhältlich. Fans sollten sich mit dem Ticketkauf nicht allzu viel Zeit lassen, da mit einem schnellen Ausverkauf der Shows zu rechnen ist!
Nanowar Of Steel – Across Europe Tour 2026
w/ Uuhai
Support: Lone Survivor, Morphium, Deus Ex Machina, Cold Snap, Defecto, Vaughan, Lady Ahnabel
09-01 Tilburg (NL) 013*
10-01 Bochum (DE) Matrix*
11-01 Lille (FR) Black Lab*
13-01 Grimsby (UK) Yardbirds*
14-01 Southampton (UK) 1865*
15-01 Islington (UK) Academy*
16-01 Vaureal (FR) Le Forum*
17-01 Limoges (FR) CCM John Lennon*
18-01 Bordeaux (FR) Rocher de Palmer∠
20-01 Pamplona (ES) Totem∠
21-01 Madrid (ES) Revi Live∠
22-01 Barcelona (ES) Wolf∠
23-01 Toulouse (FR) Metronum^
24-01 Montpellier (FR) Rockstor^
25-01 Grenoble (FR) L’ilyade^
27-01 Pratteln (CH) Z7°
28-01 München (DE) Backstage°
29-01 Köln (DE) Gebaude 9°
30-01 Colmar (FR) Le Grillen°
31-01 le Mans (FR) L’Oasis°
01-02 Herford (DE) Kulturwerk°
03-02 Hamburg (DE) Logo°
04-02 Aschaffenburg (DE) Colossal°
05-02 Praha (CZ) Futurum°
06-02 Krakow (PL) Studio°
07-02 Bratislava (SK) Randel club°
08-02 Berlin (DE) Lido°
*Mit Lone Survivor, Morphium, Deus Ex Machina
∠Mit Lone Survivor, Morphium, Vaughan
^Mit Lone Survivor, Defecto, Lady Ahnabel
°Mit Cold Snap, Defecto, Lady Ahnabel