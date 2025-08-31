David Gilmour: neue Livesingle „Luck And Strange“ wurde am 21.08. veröffentlicht

Eine neue Vorschau des kommenden David Gilmour Live-Films Live At The Circus Maximus, Rome wurde am 21. August veröffentlicht, der den Titelsong des Nummer-eins-Albums Luck And Strange aus dem Jahr 2024 zeigt. Seht euch das Video hier an:
Das kommende Live-Album und der Film von David Gilmour mit dem Titel The Luck And Strange Concerts und Live At The Circus Maximus, Rome fangen die Konzerte der Luck And Strange Tour 2024 wunderschön ein.
Mehr Informationen zu David Gilmours neuem Album und Film findet ihr hier:
David Gilmour online:
https://www.facebook.com/davidgilmour/
https://www.instagram.com/davidgilmour/