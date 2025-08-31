Sable Hills: sind zurück mit ihrem neuen Track „Godforsaken“ feat. John Henry von Darkest Hour

Die Metalcore Kings Sable Hills aus Tokio sind mit ihrer neuen, kraftvollen Single Godforsaken zurück, die in Zusammenarbeit mit John Henry, dem Sänger der amerikanischen Metal-Legenden Darkest Hour, entstanden ist. Der Track bietet alles, was die Fans von Sable Hills erwarten: messerscharfe Riffs, drückende Grooves und einen Refrain, der sich ins Gedächtnis brennt. Henrys unverwechselbare Stimme verleiht dem Ganzen eine zusätzliche Intensität und Rauheit. Seht euch das Video hier an:

Mit ihrem letzten Album Odyssey, das über eine Million Streams überschritt, hat sich die Band als eine der aufregendsten Heavy-Exporte Japans etabliert. Neben ihrer Studioarbeit haben Sable Hills auch ein beeindruckendes Erbe auf der Bühne aufgebaut. Im Jahr 2022 schrieben sie Geschichte, als sie die erste japanische Band wurden, die den Wacken Metal Battle gewann, und kehrten im folgenden Jahr zurück, um auf den Hauptbühnen des legendären deutschen Festivals zu spielen. Ihr wachsendes Festival-Résumé umfasst Auftritte beim Brutal Assault, Knotfest, Blare Fest, Bloodaxe Festival und True North Festival, sowie mehrere ausverkaufte Headlinershows in Tokio, darunter eine volle Nacht im Spotify O-West.

Nie bereit, einfach nur der Szene zu folgen, gründeten Sable Hills auch ihr eigenes Frontline Festival, ein jährlich selbst kuratiertes Event, das bereits fast tausend Fans ins Club Citta in Kawasaki gezogen hat und lokale Talente mit internationalen Acts unter einem Dach vereint.

Mit Godforsaken beweisen Sable Hills erneut, warum sie eine treibende Kraft in der globalen Metalcore-Landschaft sind. Sie vereinen japanische Präzision mit internationalem Ehrgeiz und steigen weiterhin aus dem Underground zu weltweiter Anerkennung auf – furchtlos, kompromisslos und unaufhaltsam.

