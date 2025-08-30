Walter Venniro: veröffentlicht neue Single „Pink Little Things“

{"application":{"name":"Clip2Comic","platform":"iOS","version":"6.2.7"},"setting":{"croppingRect":{"Height":1,"Width":1,"X":0,"Y":0},"descriptor":{"descriptor-data":{"{Exif}":{"ApertureValue":2.2750071083309638,"BrightnessValue":-0.55565314662136966,"ColorSpace":65535,"ComponentsConfiguration":[1,2,3,0],"CompositeImage":2,"CustomRendered":2,"DateTimeDigitized":"2025:01:01 16:53:56","DateTimeOriginal":"2025:01:01 16:53:56","DigitalZoomRatio":1.7751960394608464,"ExifVersion":[2,3,2],"ExposureBiasValue":0,"ExposureMode":0,"ExposureProgram":2,"ExposureTime":0.040000000000000001,"Flash":16,"FlashPixVersion":[1,0],"FNumber":2.2000000000000002,"FocalLength":2.2200000286119348,"FocalLenIn35mmFilm":24,"ISOSpeedRatings":[1250],"LensMake":"Apple","LensModel":"iPhone 15 Pro back triple camera 2.22mm f/2.2","LensSpecification":[2.2200000286102295,9,1.7799999713897705,2.7999999523162842],"MeteringMode":3,"OffsetTime":"+01:00","OffsetTimeDigitized":"+01:00","OffsetTimeOriginal":"+01:00","PixelXDimension":1869,"PixelYDimension":1959,"SceneCaptureType":0,"SceneType":1,"SensingMethod":2,"ShutterSpeedValue":4.6435316186055386,"SubjectArea":[1898,1472,447,448],"SubsecTimeDigitized":"013","SubsecTimeOriginal":"013","UserComment":"{"application":{"name":"Clip2Comic","platform":"iOS","version":"6.2.6"},"setting":{"croppingRect":{"Height":1,"Width":1,"X":0,"Y":0},"descriptor":{"descriptor-data":{"{Exif}":{"ApertureValue":2.2750071083309638,"BrightnessValue":-0.55565314662136966,"ColorSpace":65535,"ComponentsConfiguration":[1,2,3,0],"CompositeImage":2,"DateTimeDigitized":"2024:12:26 23:19:43","DateTimeOriginal":"2024:12:26 23:19:43","DigitalZoomRatio":1.7751960394608464,"ExifVersion":[2,3,2],"ExposureBiasValue":0,"ExposureMode":0,"ExposureProgram":2,"ExposureTime":0.040000000000000001,"Flash":16,"FlashPixVersion":[1,0],"FNumber":2.2000000000000002,"FocalLength":2.2200000286119348,"FocalLenIn35mmFilm":24,"ISOSpeedRatings":[1250],"LensMake":"Apple","LensModel":"iPhone 15 Pro back triple camera 2.22mm f\/2.2","LensSpecification":[2.2200000286102295,9,1.7799999713897705,2.7999999523162842],"MeteringMode":3,"OffsetTime":"+01:00","OffsetTimeDigitized":"+01:00","OffsetTimeOriginal":"+01:00","PixelXDimension":1869,"PixelYDimension":1959,"SceneCaptureType":0,"SceneType":1,"SensingMethod":2,"ShutterSpeedValue":4.6435316186055386,"SubjectArea":[1898,1472,447,448],"SubsecTimeDigitized":"013","SubsecTimeOriginal":"013","WhiteBalance":0},"{MakerApple}":{"1":14,"3":{"epoch":0,"flags":1,"timescale":1000000000,"value":86311096787083},"4":1,"5":212,"6":262,"7":1,"8":[0.0043264604173600674,-0.041829396039247513,-1.0030828714370728],"14":0,"20":12,"22":"AZ5RRQQ58V8tGiK4OW3u7z7VwXA1","23":4235300,"25":139264,"26":"q750n","31":0,"32":"040CE307-0B45-47E2-8EF8-F2B2672011F6","33":1.0099999904632568,"35":[10,268435465],"37":12588684,"38":2,"39":21.823173522949219,"43":"80AFA898-D772-448F-92CE-6CE62C706226","45":2461,"46":1,"47":74,"48":2.0224475860595703,"50":46213120,"54":74,"55":8,"56":10,"57":2,"58":0,"59":0,"60":4,"61":100,"63":0,"64":{"0":1,"1":0,"2":0,"3":0},"65":0,"66":0,"67":0,"68":0,"69":0,"70":0,"72":0,"73":0,"74":4,"77":32.16412353515625,"78":{"1":1,"2":[{"2.1":50.075225830078125,"2.2":65247},{"2.1":0,"2.2":10}]},"79":0,"82":5,"83":1},"{TIFF}":{"DateTime":"2024:12:26 23:19:43","HostComputer":"iPhone 15 Pro","Make":"Apple","Model":"iPhone 15 Pro","Orientation":1,"ResolutionUnit":2,"Software":"17.5.1","TileLength":512,"TileWidth":512,"XResolution":72,"YResolution":72},"ColorModel":"RGB","Depth":8,"DMAuxiliaryData":{},"DMOriginalHasTransparency":false,"DPIHeight":72,"DPIWidth":72,"Orientation":1,"PixelHeight":3574,"PixelWidth":3409,"PrimaryImage":true,"ProfileName":"Display P3"},"type":"image"},"pipeline-preset":"clip2comic-realistic","settings-data":[{"order":0,"parameters":{},"preset-id":"inpainting.parameterSet","vca-id":"inpainting_0"},{"order":1,"parameters":{},"preset-id":"deformation.parameterSet","vca-id":"deformationMesh_0"},{"order":2,"parameters":{"inputBlackpoint":0.041,"inputBrightness":0.199,"inputContrast":0.991,"inputExposure":0,"inputGamma":1,"inputHighlights":1.236,"inputHueShift":0,"inputSaturation":1.161,"inputShadows":0.452},"preset-id":"colorAdjustment.realistic","vca-id":"colorAdjustment_0"},{"order":3,"parameters":{"inputBlackness":21,"inputBlacknessSoftness":0,"inputColorAlpha":1,"inputColorBlur":1,"inputColorQuantization":20,"inputContour":100,"inputContourColor":"Color(r: 0.00, g: 0.00, b: 0.00, a: 1.00)","inputDetails":3,"inputEnableAlphaContouring":true,"inputFlowness":1,"inputStrokeWidth":1.3},"preset-id":"comic.realistic","vca-id":"passthrough_0"},{"order":4,"parameters":{"inputEffect":38,"inputOpacity":1,"inputTransferLuminance":0},"preset-id":"colorLUT.blank","vca-id":"colorLUT_0"},{"order":5,"parameters":{"inputCanvas":0,"inputCanvasBlendMode":0,"inputCanvasColor":"Color(r: 1.00, g: 1.00, b: 1.00, a: 1.00)","inputCanvasOpacity":1,"inputCanvasScale":1,"inputCoveringPower":0,"inputDryBrushValleys":0,"inputPigmentDensity":1,"inputSubstrateShading":1,"inputUseAlphaMask":true,"inputWetness":0},"preset-id":"canvasBlend.blank","vca-id":"canvasBlend_0"},{"order":6,"parameters":{},"preset-id":"signatureOverlay.blank","vca-id":"signatureOverlay_0"}]},"version":1}","WhiteBalance":0},"{MakerApple}":{"1":14,"3":{"epoch":0,"flags":1,"timescale":1000000000,"value":86311096787083},"4":1,"5":212,"6":262,"7":1,"8":[0.0043264604173600674,-0.041829396039247513,-1.0030828714370728],"14":0,"20":12,"22":"AZ5RRQQ58V8tGiK4OW3u7z7VwXA1","23":4235300,"25":139264,"26":"q750n","31":0,"32":"040CE307-0B45-47E2-8EF8-F2B2672011F6","33":1,"35":[10,268435465],"37":12588684,"38":2,"39":21.823173522949219,"43":"80AFA898-D772-448F-92CE-6CE62C706226","45":2461,"46":1,"47":74,"50":46213120,"54":74,"55":8,"56":10,"57":2,"58":0,"59":0,"60":4,"61":100,"63":0,"64":{"0":1,"1":0,"2":0,"3":0},"65":0,"66":0,"67":0,"68":0,"69":0,"70":0,"72":0,"73":0,"74":4,"77":32.16412353515625,"78":{"1":1,"2":[{"2.1":50.075225830078125,"2.2":65247},{"2.1":0,"2.2":10}]},"79":0,"82":5,"83":1},"{TIFF}":{"DateTime":"2025:01:01 16:53:56","HostComputer":"iPhone 15 Pro","Make":"Apple","Model":"iPhone 15 Pro","Orientation":1,"ResolutionUnit":2,"Software":"Clip2Comic 6.2.6","TileLength":512,"TileWidth":512,"XResolution":600,"YResolution":600},"ColorModel":"RGB","Depth":8,"DMAuxiliaryData":{},"DMOriginalHasTransparency":false,"DPIHeight":600,"DPIWidth":600,"Orientation":1,"PixelHeight":3574,"PixelWidth":3410,"PrimaryImage":true,"ProfileName":"Display P3"},"type":"image"},"pipeline-preset":"clip2comic-landscape","settings-data":[{"order":0,"parameters":{},"preset-id":"inpainting.parameterSet","vca-id":"inpainting_0"},{"order":1,"parameters":{},"preset-id":"deformation.parameterSet","vca-id":"deformationMesh_0"},{"order":2,"parameters":{"inputBlackpoint":0,"inputBrightness":0.08,"inputContrast":1,"inputExposure":0,"inputGamma":1,"inputHighlights":1,"inputHueShift":0,"inputSaturation":1,"inputShadows":0.192},"preset-id":"colorAdjustment.landscape","vca-id":"colorAdjustment_0"},{"order":3,"parameters":{"inputBlackness":36.667,"inputBlacknessSoftness":0,"inputColorAlpha":1,"inputColorBlur":0.213,"inputColorQuantization":5,"inputContour":0,"inputContourColor":"Color(r: 0.00, g: 0.00, b: 0.00, a: 1.00)","inputDetails":0.476,"inputEnableAlphaContouring":true,"inputFlowness":1,"inputStrokeWidth":0.837},"preset-id":"comic.landscape","vca-id":"passthrough_0"},{"order":4,"parameters":{"inputEffect":38,"inputOpacity":1,"inputTransferLuminance":0},"preset-id":"colorLUT.blank","vca-id":"colorLUT_0"},{"order":5,"parameters":{"inputCanvas":0,"inputCanvasBlendMode":0,"inputCanvasColor":"Color(r: 1.00, g: 1.00, b: 1.00, a: 1.00)","inputCanvasOpacity":1,"inputCanvasScale":1,"inputCoveringPower":0,"inputDryBrushValleys":0,"inputPigmentDensity":1,"inputSubstrateShading":1,"inputUseAlphaMask":true,"inputWetness":0},"preset-id":"canvasBlend.blank","vca-id":"canvasBlend_0"},{"order":6,"parameters":{},"preset-id":"signatureOverlay.blank","vca-id":"signatureOverlay_0"}]},"version":1}
Startseite
News
Avatar-FotoRené W.·
News
··1 Minute Lesedauer

Walter Venniro: veröffentlicht neue Single „Pink Little Things“

Walter Venniro ist zurück – mit seiner neuen Single Pink Little Things setzt der Musiker ein starkes Zeichen und bleibt dabei seiner künstlerischen Identität treu, die tief im Grunge und Rock verwurzelt ist. Der Song vereint kraftvolle Energie, emotionale Intensität und fein ausgearbeitete Dynamik – getragen von rauen Gitarrenriffs, treibenden Rhythmen und atmosphärischer Tiefe.

Die Lyrics sind poetisch, sensibel und stellenweise melancholisch. Venniro verarbeitet darin intime wie universelle Themen – Erinnerungen, Narben, Alltagsdetails und jene kleinen Wunder, die im Laufe der Zeit Bestand haben.

Im Zentrum steht seine unverwechselbare Stimme: rau, authentisch und voller Emotionen. Mal flüsternd, mal schreiend, singt Venniro mit einer ungeschönten Intensität, die den Kern des Songs prägt.

Begleitet wird die Veröffentlichung von einem eindrucksvollen Musikvideo, das die Seele des Stücks visuell einfängt. Die Bildsprache verbindet die grunge-typische Ästhetik mit einer berührenden Sensibilität und verstärkt so die emotionale Wirkung des Tracks.

Mit Pink Little Things bekräftigt Walter Venniro seine musikalische Handschrift und beweist zugleich seine Fähigkeit zur Weiterentwicklung – ohne dabei seine Wurzeln zu verleugnen.

Die Single ist ab sofort auf allen gängigen digitalen Plattformen verfügbar.