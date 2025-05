Lowheaven: kündigen Debütalbum „Ritual Decay“ für den 29.08.2025 an, haben neue Single und Video zu „Chemical Pattern“ veröffentlicht

Gegründet im Frühjahr 2020, unter den dunklen Wolken der COVID-19-Pandemie und den Lockdowns. Lowheaven bestehen aus Dan Thomson (Gesang/Gitarre), Mikey Buchta (Gesang/Bass), Alex Pley (Gitarre/Keyboard) und Pat Pajak (Gitarre). Ihr Sound bewegt sich irgendwo zwischen Post-Hardcore, Screamo, Blackened Noise und Metal. Sie sind nicht wirklich auf ein Genre festgelegt, sondern eine Band, die Genres so gut miteinander verbindet, dass sie sich eher durch ihre Intensität als durch ein bestimmtes Etikett beschreiben lässt. Thomson, der früher bei der kanadischen Post-Hardcore-Band Sparrows war, sagt ganz offen: „We’re not a happy listen. Lowheaven is something that has got a lot of weight.“

Ihr Debütalbum Ritual Decay ist stark von Einflüssen aus den 90ern wie Cave In und Deftones geprägt und fühlt sich nostalgischen an. Produziert wurde das Album von Brett Romnes, der schon das letzte Cold Years Album produziert hat, sowie Alben von Boston Manor und Hot Mulligan. Mangus Lindberg von Cult Of Luna hat das Mastering übernommen. Das zehn Tracks umfassende Album behandelt das Thema von völliger sozialer Isolation, bis hin zur Akzeptanz dessen, was es bedeutet, den Glauben an das Leben und an sich selbst zu verlieren. Nach der Auflösung seiner vorherigen Band und der durch COVID-19 erzwungenen Isolation brachen die Fundamente von Thomsons Identität zusammen. Mehrere unglückliche medizinische Diagnosen führten außerdem zu großen Veränderungen, von denen viele sein Leben für immer verändern sollten.

In ähnlicher Weise erlebten alle Bandmitglieder zu Beginn des Jahres 2020 große Trauer, sei es durch den plötzlichen Verlust von Beziehungen oder dramatische Veränderungen in ihren Lebensumständen. Der Höhepunkt dieser Ereignisse waren fünf vollgeschriebene Notizbücher mit Texten, die sich mit Selbsthass und Vergebung auseinandersetzten. Um diesen emotionalen Zustand aufrechtzuerhalten, ließ der Produzent Romnes die Band sowohl Ritual Decay als auch die Debüt-EP von Lowheaven, Collapse, in einer jahrhundertealten Kirche in New Jersey aufnehmen. Romnes‘ Intensität ermöglichte es der Band, wieder Zugang zu ihren dunkelsten Emotionen zu finden. Laut der Band „wurde alles, was man tun konnte, um Performances oder Emotionen hervorzubringen, sofort auf den Tisch gebracht“. Das bedeutete, dass sie zu jeder Tageszeit David Cronenberg und verschiedene andere Horrorfilme auf einem Fernseher in der Kirche schauten. Insbesondere die brutale und psychologische Natur von Filmen wie Cronenbergs Crimes Of The Future und Julia Docournaus Titane half nicht nur dabei, den Ton für den Aufnahmeprozess anzugeben, sondern beeinflusste auch direkt die endgültigen Versionen der Songs selbst. Viele Nächte schliefen die Bandmitglieder nur vier oder fünf Stunden und kanalisierten diese Erschöpfung in der Musik.

Vor der Veröffentlichung des Albums präsentiert die Band nun die erste Single und das dazugehörige Video zu Chemical Pattern. Thomson erklärt: „This song has taken on a weight of its own, when you see what’s been going on all around us since the beginning of this year, which is kind of wild since the song was written three years ago. This song was definitely a personal response to the fact that everything around me was melting; there wasn’t a semblance of comfort or familiarity. While a significant amount of Ritual Decay is intensely personal, Chemical Pattern is a look outwards. Let’s be honest, everything is fucked. And I don’t have the way out. Uncertainty is terrifying. “

Buchta stimmt zu: „Chemical Pattern embodies the term structured chaos which in itself is what lowheaven communicates. It’s the most punk Lowheaven gets. It’s a driving force with the drums behind the wheel.“

Pley fügt hinzu: „Chemical Pattern helps set the album off right; tension builds the entire song and only releases when the song finishes. When piecing together a live show, there wasn’t a question that this was going to be in there—even before being chosen as a single“

Schaut euch Chemical Pattern von Lowheaven hier an.

Ritual Decay wird als CD, LP, und digital veröffentlicht.

Ritual Decay Tracklist:

1. In Grievance

2. Chemical Pattern

3. Cancer Sleep

4. Nothing Else Frail

5. Amherst

6. Mercy Death

7. Fucking Hell

8. Fighter Valley

9. Violence

10. Manic Grace

Lowheaven:

Dan Thomson – Vocals, Guitar

Mikey Buchta – Vocals, Bass

Alex Pley – Guitar; Keys

Pat Pajak – Guitar