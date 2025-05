Irdorath: haben Livevideo zu „Varazheya (Live In Berlin 2025)“ veröffentlicht

Am 8. Mai 2025 veröffentlichten Irdorath ihr mit Spannung erwartetes Livevideo zum Song Varazhey – aufgenommen am 9. März 2025 in Berlin. Dieses Video markiert nicht nur ein beeindruckendes musikalisches Statement, sondern auch ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Band: Es ist das erste Livevideo in neuer Besetzung.

„Varazheya ist einer dieser Songs, die erst auf der Bühne richtig zum Leben erwachen. Jedes Mal, wenn wir ihn live spielen, spüren wir, wie sich die Atmosphäre im Raum verändert – es ist pure Energie, Wildheit und Antrieb.“ – V. Irdorath

Mit archaischen Rhythmen, einer pulsierenden Energie und der unverkennbaren Intensität, für die Irdorath bekannt sind, zieht Varazheya das Publikum unweigerlich in seinen Bann. Die kraftvolle Performance ist mehr als nur ein Konzertmitschnitt – sie ist ein Versprechen:

Ein neues Kapitel beginnt – laut, roh und lebendig.

Edel und wild, düster und aufregend, gefüllt mit slawischen Legenden und Anklängen an das Mittelalter und Folk verschiedener Nationen: Irdorath haben seit Gründung 2011 ihren Status als Headliner bei historischen, Folk- und Ethnofestival im osteuropäischen Raum fest verankert und erobert in Windeseile nun Westeuropa.

Mit kraftvollem Schlagzeug, groovigen Elektronik-Beats und unverwechselbarem Didgeridoo-Bass zaubern Irdorath einen tanzbaren Rhythmusteppich auf dem sich Gitarren- und Bouzouki Sounds, der eindrucksvolle Cellosound, der spezifische Drehleierklang und der einprägsame Gesang sowie Kehlkopfgesang entfalten können. Der gekonnte punktuelle Einsatz von Dudelsäcken und Schalmeien schaPt zusätzliche Highlights.

Wild music – wild hearts

Komplettiert wird die eindrucksvolle Live-Show durch die bereits zur Marke gewordenen Erscheinungsbilder. Dabei überzeugen Irdorath durch einmalige Authentizität und atemberaubende Energie auf kleinen sowie großen Bühnen.

„Auf den Flügeln eines Drachen vorwärts zu den Sternen!“

Die kraftvolle Performance von Irdorath changiert zwischen Rock, Folk und Weltmusik – und findet so ihren Platz auf Rock-, Metal-, Gothic-, Fantasy-, Mittelalter-, Ethno- und Weltmusikfestivals. So konnten sie auf dem Wacken Open Air ebenso wie auf dem Folkest das Publikum zum Feiern bringen.

Über mehrere Jahre hinweg erarbeitete sich die Band ihren Weg von Auftritten auf belarussischen Straßen hin zu einem Vertrag mit einem deutschen Label, Booking, Management. Dabei veröPentlichten sie 3 Alben (Ad Astra, Dreamcatcher, Wild), eine Reihe von Musikvideos, hatten diverse Auftritte auf großen Festivals und ständige Tourneen und entwickelten so ihren eigenen, einzigartigen Stil. Und das ist erst der Anfang.

Irdorath gewinnen an Stärke, konzentrieren sich auf Mitteleuropa mit erster Europatour 2025 und bereitet derzeit das vierte Studioalbum vor (VÖ 2025) – die erste Single wurde mit Vaukalak im November 2024 bereits veröffentlicht: