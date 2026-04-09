Irdorath: veröffentlichen neue Single „Vuzhalka“ vom kommenden Album „Bestiarium“

Mit Vuzhalka präsentieren Irdorath eine neue Single aus ihrem vierten Studioalbum Bestiarium – eine künstlerische Auseinandersetzung mit Wesen und Erzählungen aus der belarusischen Mythologie.

Die Vuzhalka ist eine Figur aus slawischer Folklore: halb Mädchen, halb Schlange – die verlorene Seele einer jungen Frau, die im Reich des Schlangenkönigs eine neue Existenz findet.

Was wie ein archaischer Mythos beginnt, entfaltet in diesem Stück eine tiefgreifende zweite Ebene. Der Song entstand unter außergewöhnlichen Umständen – geschrieben in einem belarussischen Gefängnis, in dem die Urheber aufgrund ihres Widerstands gegen die Diktatur zwei Jahre inhaftiert waren.

Heute, im Exil veröffentlicht, wird Vuzhalka zu weit mehr als einer mythologischen Erzählung. Der Track ist ein persönliches und zugleich universelles Statement über Transformation, inneres Überleben und den Übergang zwischen Welten.

Dabei trägt das Stück eine stille Zuversicht in sich: Der Refrain spricht von Akzeptanz und Vertrauen in den Fluss des Lebens. Es gibt keinen Grund, die Vergangenheit zu bereuen oder die Zukunft zu fürchten. Alles ist in Bewegung – und am Ende führt dieser Weg weiter, hin zu Licht und Leben.

Die belarussische Pagan-Folk-Band Irdorath meldet sich mit ihrem bisher größten Projekt zurück: Bestiarium – ein außergewöhnliches audiovisuelles Werk aus Album, Buch und Konzertproduktion, inspiriert von der Mythologie ihrer Heimat.

Das Projekt ist zugleich das erste große Lebenszeichen der Band seit politischer Gefangenschaft, erzwungenem Exil und dem Wiederaufbau ihres künstlerischen Lebens in Europa.

Im Zentrum steht das neue Album Bestiarium, das sich mit den Kreaturen der belarusischen Mythologie beschäftigt – nicht als Monster, sondern als komplexe Figuren mit Charakter, Widersprüchen und menschlichen Zügen.

Die Geschichten der Wesen entfalten sich nicht nur musikalisch: Parallel erscheint ein zweisprachiges Buch (Belarussisch/Englisch) mit Songtexten, Illustrationen, mythologischen Hintergründen und Kommentaren der Band. Gemeinsam bilden Album und Buch ein atmosphärisches Gesamtwerk zwischen dunklem Märchen, Mythologie und Folk-Ritual.

Ein Teil des Materials entstand während der politischen Haft der Bandmitglieder. Über fünf Jahre hinweg entwickelte sich daraus ein vielschichtiges Projekt, das belarussische Kultur und Mythologie einem internationalen Publikum näherbringen soll.

Die physische Edition erscheint als illustriertes Buch inklusive Musik-CD, zusätzlich wird das Album auch als klassischer Digipak-Release erhältlich sein.

Exklusive Bestiarium-Tour – die einzigen Konzerte 2026

Zur Veröffentlichung gehen Irdorath auf eine limitierte Präsentationstour durch Europa, bei der das komplette Album live aufgeführt wird.

Diese Konzerte werden gleichzeitig die einzigen Auftritte der Band im Jahr 2026 sein:

Die beiden Bandleader Nadia und Vova erwarten im Sommer ihr erstes Kind – anschließend legt die Band eine Konzertpause bis mindestens 2027 ein.

Mit neuem Line-Up und einer erweiterten visuellen Show verspricht die „Bestiarium“-Tour eine immersive Reise in die Welt der belarussischen Mythologie.

Bestiarium Tour 2026:

24.04 — Warsaw (PL) — Proxima

25.04 — Poznań (PL) — 2 Progi

26.04 — Berlin (DE) — Maschinenhaus

28.04 — Prague (CZ) — Archa+ (feat. Deloraine)

30.04 — Brno (CZ) — Sono Centrum (feat. Deloraine)

01.05 — Kraków (PL) — Zaścianek

Bei den Shows in Warsaw, Poznań, Berlin und Kraków wird die Band vom polnischen Folk-Duo Furda unterstützt.