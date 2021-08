Irdorath: belarusische Fantasy-Folk-Band inhaftiert wegen Demoteilnahme

Sie spielten als erste belarussische Band auf dem Wacken Open Air, sie bereisten in den letzten fünf Jahren ganz Europa – und sie spielten im Sommer 2020 in ihrer Heimatstadt Minsk mit Dudelsäcken, Gitarren und Trommeln den Protestsong der Demokratiebewegung Peremen von Viktor Zoi und seiner Band Kino. Das wurde den jungen Musikern der band Irdorath aus Belarus nun zum Verhängnis.

Am 02.08.2021 wurden die Musiker und die Crew der Band Irdorath sowie Freunde und Kollegen, insgesamt 16 Personen, während der Geburtstagsfeier der Sängerin Nadezhda Kalach brutal festgenommen und vorläufig festgenommen. Erste Anhörungen am 03.08.2021 ergaben 10 Tage Haft bis zum morgigen Tage. Die offizielle Begründung war Widerstand gegen die Staatsgewalt bei der Festnahme. Weiter wurde der Band und ihren Kollegen und Freunden vorgeworfen, bei unerlaubten Demonstrationen teilgenommen und durch Musikinstrumente die Masse zu Demonstrationen und rechtswidrigem Verhalten aufgerufen zu haben. Bei den heutigen Anhörungen zum weiteren Umgang wurde die Haft für einen Großteil der Beteiligten bis zur Verhandlung der weiteren Vorwürfe verlängert. Einen Termin für die Verhandlung gibt es nicht. Es bleibt anzunehmen, dass die Verhandlungen erst in einigen Monaten stattfinden wird. Dabei ist mit mindestens 4 Jahren Haft für die Beschuldigte zu rechnen.

Mittlerweile wurden Irdorath und ihre Freunde und Kollegen von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen (u.a. Viasna) offiziell als politische Gefangene deklariert.

Da diplomatische und politische Wege für Inhaftierte in der aktuellen Situation keine Möglichkeit auf Freilassung darstellen, starteten die deutschen Partner und Freunde (u.a. Laetitium, absolut promotion, Foxy Records) sowie befreundeten Künstler in Kooperation mit dem belarussischen Council for Culture (Widerstandsbewegung von belarussischen Künstler aus Minsk und aus dem Exil) eine Fundraising Aktion, um die Familien bei den anfallenden Kosten für Anwälte und Versorgung zu unterstützen.

Zur Beschreibung der Spendenaktion über das Council for Culture: https://byculture.org/en/irdorath

Der Direktlink zu getdonate: https://getdonate.org/en/campaign/335