Irdorath: haben Livealbum „Live In The Woods“ veröffentlicht

Irdorath – Die Grenze zwischen mystischen Klangwelten und der ungezähmten Natur wird auf ihrem neuen Livealbum Live In The Woods überschritten.

Die Pagan-Folk-Band Irdorath bringt mit ihrem neuesten Werk ein ganz besonderes Erlebnis in die Welt der Musik – ein Livealbum, das den Hörer mitten in die tiefen Wälder entführt. Live In The Woods ist nicht nur eine CD, sondern eine Reise in die Seele der Natur, ein Fest der mystischen und archaischen Klänge, die Irdorath seit ihrer Gründung geprägt haben. Auf dieser Aufnahme kommen die emotionalen und kraftvollen Kompositionen der Band in einer Atmosphäre zur Geltung, die die Magie und das Leben des Waldes in jedem Ton widerspiegelt.

Auf Live In The Woods spiegelt sich die Leidenschaft und Hingabe von Irdorath wider, die seit Jahren mit ihrem einzigartigen Mix aus Pagan, Folk und Weltmusik die Herzen der Fans erobern. Inmitten von Bäumen, umgeben von der Dunkelheit und den Geräuschen der Natur, brachten die Musiker ihre Songs zum Leben und ließen das Konzert zu einer authentischen und mitreißenden Erfahrung werden.

Jeder Song auf diesem Album wurde mit der gleichen Hingabe gespielt, die Irdorath in ihre Studioaufnahmen stecken. Doch in dieser Liveversion wird der Klang noch intensiver – die Melodien, die Gesänge und die rhythmischen Elemente verschmelzen zu einer Atmosphäre, die den Wald förmlich zum Leben erweckt. Die rhythmischen und kraftvollen Drums mischen sich mit den sanften, aber ebenso tiefgründigen Melodien des Folk und schaffen so eine einzigartige, fast schon zeremonielle Atmosphäre.

„Live In The Woods ist mehr als nur ein Konzertalbum. Es ist eine Hommage an die Kräfte der Natur und die spirituelle Verbindung, die wir mit ihr teilen“, erklärt die Band. „Dieser Auftritt inmitten des Waldes war für uns eine tiefe Erfahrung, die uns erneut die Magie und die Kraft dieses Ortes vor Augen geführt hat. Wir hoffen, dass dieses Album diese besondere Stimmung auch in den Köpfen der Hörer entfaltet.“

Das Album umfasst eine Auswahl der bekanntesten Songs der Band, darunter Klassiker und neue Stücke, die in einer Art und Weise präsentiert werden, die nur ein Liveauftritt im Herzen der Natur bieten kann. Vom düsteren, intensiven Vaukalak bis hin zu den ruhigeren, aber ebenso fesselnden Serca Raskolata – jede Nummer auf Live In The Woods verwebt sich zu einem klanglichen Erlebnis, das die Zuhörer in eine andere Welt entführt.

Live In The Woods ist ab sofort in verschiedenen Formaten erhältlich: als CD in limitierter Auflage und digital auf allen gängigen Streaming-Plattformen.

Seit ihrer Gründung haben Irdorath den Pagan-Folk-Metal mit einem besonderen Fokus auf Naturverbundenheit und mystische Themen geprägt. Die Band aus früher Minsk, heute Berlin, kombiniert gekonnt die tanzbaren Elemente, die an Rock und Metal erinnern mit der Wärme und Melancholie des Folk, um eine Musik zu schaffen, die sowohl episch als auch intim ist. Ihre Auftritte sind ein faszinierendes Zusammenspiel aus Musik, Atmosphäre und Natur, das sowohl die Dunkelheit als auch das Licht in uns weckt.

Mit Live In The Woods zeigen Irdorath erneut, dass ihre Musik nicht nur in Konzertsälen, sondern auch im Einklang mit der Natur ihre volle Kraft entfaltet.

Weotere Infos zu Irdorath: