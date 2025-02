Honey Bombs: veröffentlichen ihren neuen Song „Berserker“ nach diversen wechseln im Line-Up

Das Debütalbum wurde in verschiedenen italienischen Städten live gespielt und erhielt Rezensionen auf zahlreichen Webseiten. Zudem wurden einige Interviews in Web-Radios veröffentlicht. Besonders in Nordeuropa, Amerika, China und Japan erzielte das Album beachtlichen Erfolg. Doch schon bald kam es erneut zu Besetzungswechseln…

Der Erste, der die Band verließ, war Steelblade im Jahr 2018. Bei vielen Live-Shows übernahm daraufhin Andrew Skid den Bass, während er gleichzeitig sang. Kurz darauf stieß Luke Vanilla zur Band und begann ein neues Kapitel mit ihnen. Der zweite Ausstieg erfolgte mit Fabulous Fab, der die Band verließ, um aus beruflichen Gründen die Welt zu bereisen. Im Jahr 2019 wurde er durch Mishman ersetzt, dessen Stil den Sound der Band stärker in Richtung Metal lenkte. Als drittes verließ Helias Marson die Band. Zunächst wurde er 2019 kurzzeitig durch Simone Lanna ersetzt, der wiederum bald von Dottor Gain abgelöst wurde – einem alten Freund von Andrew Skid, mit dem er vor einigen Jahren bereits in einer Band gespielt hatte. Leider brachte die COVID-Pandemie im Jahr 2020 berufliche Schwierigkeiten für Mishman mit sich, sodass er aus arbeitsbedingten Gründen das Land verlassen musste. Nach längerer Suche fand die Band schließlich ihren neuen festen Drummer: Dany Cool.

Von diesem Moment an widmeten sich HoneyBombs sofort der Arbeit an neuen Songs für ihr zweites Album und der Überarbeitung älterer Stücke, indem sie den Sound und einige Riffs modifizierten.

2022 begannen sie mit den Aufnahmen ihres zweiten Albums: There Is An Elephant In The Room, das bald veröffentlicht wird.