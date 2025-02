Destruction: veröffentlichen dritte Single „Scumbag Human Race“ + Offizielles Musikvideo

Die Spannung steigt und es sind nur noch wenige Wochen bis zur Veröffentlichung des 16. Studioalbums von Destruction! Das neue Werk Birth Of Malice erscheint am 7. März 2025 über Napalm Records und nun präsentieren die deutschen Thrash-Metal-Ikonen die dritte Single: Scumbag Human Race!

In diesem Song rechnet Schmier mit der Korruption und Verlogenheit der Menschheit ab – der einprägsame Refrain fungiert als gnadenloser Weckruf, während die Band mit voller Wut gegen Ausbeuter und Manipulatoren feuert. Ein brachialer Thrash-Hammer und ein klares Statement, das all jene anspricht, die verzweifelt über den Zustand der Welt sind!

Destruction über Scumbag Human Race:

„Die dritte Single Scumbag Human Race ist ein unerbittlicher Steamhammer! Der treibende Groove und die rohe Energie reißen dich direkt in den Moshpit! Der Track wird ein absolutes Monster auf unseren Liveshows sein – dieses Riff wird eure Gesichter zum Schmelzen bringen!

Die Lyrics sind metaphorisch zu verstehen: Wie würde unser Planet uns wohl nennen, wenn er sprechen könnte? Was würde er uns sagen? Richtig … WACH VERDAMMT NOCHMAL AUF … SCUMBAG HUMAN RACE!!!!!

Fans auf der ganzen Welt verehren Destruction als eine der größten Thrash-Metal-Bands aller Zeiten. Mit einer über 40-jährigen Karriere und als Teil der legendären „Teutonic 4“ neben den deutschen Thrash-Ikonen Sodom, Tankard und Kreator haben Destruction ein beeindruckendes Vermächtnis geschaffen. Dieses wurde nun von den deutschen Filmemachern Denise Dörner und Ilija Jelusic in der fesselnden Dokumentation The Art Of Destruction festgehalten, die Destruction in einer Zeit begleiteten, als sie den ehrgeizigen Plan gefasst hatten, die „Teutonic 4“ für eine Welttournee wiederzuvereinen. Doch während die Band diesen Traum verfolgt, schlägt das Schicksal zu.

Der Film begleitet Schmier und seine Band hautnah, als die Pandemie hereinbricht, und nach einem folgenschweren Wendepunkt steht plötzlich alles auf dem Spiel. Über einen Zeitraum von fünf Jahren gedreht, bietet der Film exklusive Aufnahmen, die ihn von klassischen, interviewlastigen Dokumentationen abheben. Der Zuschauer erlebt die Protagonisten in atmosphärischen Behind-the-Scenes-Momenten und taucht tief in die Welt von Destruction ein. Schonungslos zeigt die Dokumentation, was es bedeutet, ein Heavy-Metal-Musiker zu sein – zwischen kleinen, schweißtreibenden Clubs und gigantischen Open-Air-Bühnen. The Art Of Destruction gewährt einen authentischen und hautnahen Einblick in das Herz einer der unangefochten einflussreichsten und stilprägendsten Bands des Thrash Metal.

Die Filmpremiere findet am 6. März 2025 in Berlin statt. Dabei werden Destruction und die Filmemacher persönlich vor Ort sein. Sichert euch jetzt eure Tickets HIER!

Denise Dörner über The Art Of Destruction:

“Seit ich 14 bin, bin ich ein Metalhead und die Musik und die Szene bedeuten mir alles. Ich habe aber weder selbst Musik gemacht noch je an eine Filmproduktion gedacht. Ich war ein braver Ticket- und Merch-Käufer und habe zu Hause meine Platten gehört. Durch einen Zufall bin ich in Ilijas Filmteam geraten und aufgrund einer Schnapsidee haben wir diesen Film gemacht. Er ist allerdings kein feuchtfröhlicher Musikclip, sondern eine sehr ernstgemeinte Geschichte über Leidenschaft und das Leben. Ich hätte mir in meinen wildesten Träumen nicht ausmalen können, dass unsere Idee so gut umgesetzt werden könnte, auch wenn alles komplett von den Umständen durcheinandergeworfen wurde. Ich durfte hinter die Kulissen schauen, mitreisen und mitfühlen. Ich habe meine Idole und viele interessante Menschen getroffen und es war ein Wechselbad durch die gesamte Bandbreite der Gefühle. Ich bin sehr gespannt, was die Leute über unsere Reise denken und fühlen werden.”

Ilija Jelusic fügt hinzu: „Wir als Filmteam hatten eine sehr gute Connection zu Schmier und Destruction. Sie haben uns sehr persönliche Einblicke gewährt und hatten großes Vertrauen in uns. Der Film entstand ohne Auftrag und ohne Filmförderung, was bedeutet, dass wir alles selbst finanzieren mussten.

Rund um Corona wusste keiner von uns, wie es weitergehen würde und wie sich die Geschichte vom Film weiterentwickelt. Das war für uns als Filmemacher natürlich auch eine sehr bewegende Zeit. Ein Abenteuer jagte das nächste und plötzlich ging es nach Mexiko. Ich bin zutiefst dankbar für die Erfahrungen, die wir durch Destruction sammeln konnten!”

Wie der Titel Birth Of Malice andeutet, taucht Schmier textlich tief in menschliche Abgründe ein: Egoistisches Verhalten sind Themen der Tracks Greed und Evil Never Sleeps während paranoide Instinkte mit dem stampfenden, von schreddernden Gitarrensoli strotzenden A.N.G.S.T. behandelt werden, das böse Kräfte kritisiert, die die Schwächen anderer ausnutzen. Ein klares Statement wird mit dem Gemetzel Scumbag Human Race abgegeben, dass die Fehler der Menschheit durchleuchtet und die Autoritäten im einprägsamen Refrain „I will count your days!“ herausfordert. Dieselbe rebellischeHaltung zeigt sich im massiven No Kings – No Masters. Auf dem Album beschäftigen sich Destruction aber auch mit futuristischen Themen, wie dem unbewussten Einfluss von Technologie und neuen Kriegsformen in Cyber Warfare. Um diese brutale Tour-de-Force positiv abzuschließen, feiern die thrashenden Legenden ihre starke Allianz mit den Label-Kollegen Accept, indem sie ihre eigene Version des Klassikers Fast As A Shark präsentieren.

All diese schweren Themen werden in dem brutalen Cover-Artwork widergespiegelt, das von dem talentierten ungarischen Künstler Gyula Havancsák gestaltet wurde. Jener ist für seine Arbeiten mit Bands wie Accept, Kreator und Blind Guardian bekannt. Birth Of Malice wurde im Little Creek Studio in der Schweiz von V.O. Pulver aufgenommen, und Gitarrist Martin Furia mischte und masterte das Meisterwerk bei Somma Productions in Antwerpen. Destruction präsentieren sich erneut als eine unschlagbare Metal-Maschine, die zwischen rücksichtslosen Thrash- und dröhnenden melodischen Momenten wechselt, und beweisen damit, dass sie mehr als bereit sind, mit ihrem neuen Meisterwerk und bei ihren kommenden Shows auf der ganzen Welt erneut zuzuschlagen!

Birth Of Malice Tracklist:

1. Birth Of Malice

2. Destruction

3. Cyber Warfare

4. No Kings – No Masters

5. Scumbag Human Race

6. God Of Gore

7. A.N.G.S.T.

8. Dealer Of Death

9. Evil Never Sleeps

10. Chains Of Sorrow

11. Greed

12. Fast As A Shark

Birth Of Malice wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

1 LP Liquid Vinyl Green/Red (mit Booklet und Zertifikat)

1 LP Black Vinyl Bundle (mit Lederarmband und Bandana)

1 LP Splatter Vinyl Red / Black

1 LP Splatter Green / Black

1 LP Translucent Verde

1 LP Gatefold Black

CD Bundle (mit Lederarmband und Bandana)

1 Digipak CD (mit Patch)

1 Digipak CD

Premiere The Art Of Destruction in Anwesenheit der Filmemacher & Destruction:

01.03.2025 DE – Berlin / Cinestar Berlin

Destruction live 2024/2025:

22.03.25 BE – Aalst / Sint Annazaal vzw

Festivals 2025:

11-14.06.25 DE – Gardelegen / Metal Frenzy Open Air 2025

30.07-02.08.25 DE – Wacken / Wacken Open Air 2025

13-16.08.25 DE – Dinkelsbühl / Summer Breeze Open Air 2025

Destruction sind:

Schmier – Bass, Vocals

Martin Furia – Guitars

Randy Black – Drums

Damir Eskić – Guitars

Destruction online:

Website

Facebook

Instagram