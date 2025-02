Mumford & Sons: veröffentlichen neue Single „Malibu“

Mumford & Sons haben den zweiten Vorab-Track ihres kommenden fünften Studioalbums Rushmere veröffentlicht.

Rushmere erscheint am 28. März 2025 via Island EMI Group / Glassnote.

Das Spiel mit Harmonien, das Mumford & Sons‘ Signature-Sound so geprägt hat, kommt in Malibu hervorragend zur Geltung. Mit behutsamem, vielschichtigem Aufbau und dem Anschwellen der Instrumente zu einem erlösenden Crescendo bildet Malibu ein zeitgemäßes Beispiel für Mumford & Sons‘ Schaffen, während sie nach und nach die Form und Seele von Rushmere enthüllen.

Marcus Mumford erklärt zum Song: „Malibu war das erste Lied, das wir geschrieben haben, als wir im Januar 2023 wieder in Los Angeles zusammengekommen sind. Es fühlte sich einfach nach uns an. Die Art und Weise, wie er dann während der Aufnahmen mit Dave Cobb eingefangen wurde, bestärkte uns dann, Rushmere damit zu eröffnen. Wir lieben den Song.“

Der Track folgt auf die kürzliche Ankündigung einer intim gehaltenen, globalen Clubtour, die am 5. März in Amsterdam beginnt und am 26. März im Brooklyn Paramount endet. Auch ein exklusives Deutschland-Konzert findet sich unter den Terminen: Am 9. März gastiert die Band im Metropol, Berlin. Sämtliche Shows der Tour waren binnen einer Stunde nach Vorverkaufsstart restlos ausverkauft. Weitere Tourpläne für später im Jahr werden bald enthüllt.

Am vergangenen Wochenende waren Mumford & Sons als Specials Guests bei SNL50: The Homecoming Concert in New Yorks Radio City zugegen und performten eine stürmische Version von I Will Wait sowie gemeinsam mit Jerry Douglas ein Cover von Simon & Garfunkels The Boxer. Außerdem spielte die Band ein Überraschungskonzert in der Houston Hall vor verblüfften Trinker:innen.

Rushmere ist der Ort, wo für Mumford & Sons alles begann. An diesem Teich, gelegen im Wimbledon Common in Süd-West-London, trafen sich Marcus Mumford, Ben Lovett und Ted Dwane, als sie zum ersten Mal über die Idee sprachen, zusammen eine Band zu starten. Rushmere war für sie so vertraut wie die Instrumente, die sie spielten, und hat einen Platz im Herzen ihrer Origin Story.

Rushmere wurde produziert vom sechsfach GRAMMY-prämierten Dave Cobb und im RCA Studio A in Nashville, Savannah, GA sowie in Marcus‘ eigenem Studio in Devon, UK aufgenommen. Das Album markiert den Beginn der nächsten Phase für Mumford & Sons und folgt auf eine intensive Kreativzeit des Trios.

Mumford & Sons sind Marcus Mumford, Ben Lovett und Ted Dwane.

Rushmere kann ab sofort HIER vorbestellt werden.

Rushmere Tracklist:

1. Malibu

2. Caroline

3. Rushmere

4. Monochrome

5. Truth

6. Where It Belongs

7. Anchor

8. Surrender

9. Blood On The Page

10. Carry On

Mumford & Sons live:

05.03. – Amsterdam, Melkweg (Ausverkauft)

07.03. – Paris, Elysee Montmatre (Ausverkauft)

09.03. – Berlin, Metropol (Ausverkauft)

11.03. – London, O2 Forum Kentish Town (Ausverkauft)

17.03. – Sydney, Sydney Opera House (Ausverkauft)

20.03. – Los Angeles, Hollywood Palladium (Ausverkauft)

22.03. – Chicago, Chicago Theatre (Ausverkauft)

23.03. – Toronto, Massey Hall (Ausverkauft)

26.03. – New York, Brooklyn Paramount (Ausverkauft)

