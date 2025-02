Cradle Of Filth: enthüllen diabolisches Musikvideo zur aktuellen Single „To Live Deliciously“

Vor wenigen Wochen haben Cradle Of Filth ihr 14. Studioalbum und Napalm Records-Debüt The Screaming Of The Valkyries angekündigt. Die für den Grammy Award nominierte Band um Szene-Ikone Dani Filth zählt zu den einflussreichsten, ehrwürdigsten und bekanntesten der Musikgeschichte. Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus infernaler Härte, makabrer Theatralik und düsterem Gothic-Stil haben sie die Szene nachhaltig geprägt und vielen der heutigen Top-Metal-Künstler*innen den Weg geebnet.

Auf die kürzlich erschienene, gefeierte neue Single To Live Deliciously folgt nun das dazugehörige Musikvideo in all seiner blutigen und diabolischen Pracht! To Live Deliciously trifft mit einer rhythmischen, bedrohlichen Dringlichkeit und verwebt Aggression, Atmosphäre und Melodie zu einem packenden Klangteppich.

Cradle Of Filth-Zeremonienmeister Dani Filth zum neuen Video:

„Das Video zu To Live Deliciously (unser zweites vom neuen Album) ist eine Reflexion religiöser Zurückhaltung und zugleich ein Schlüsselloch, durch das man einen Blick auf schmutzige Blasphemie werfen kann. Im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen einer jungen Nonne und ihrem Mentor, einem Priester. Dieser Beziehung haben wir eine ordentliche Dosis dämonische Besessenheit und abnormer Sexualität hinzugefügt.“

Nach dem Erfolg ihres 2021 erschienenen Albums Existence Is Futile (#20 der US-Billboard 200 sowie #9 der Deutschen Album-Charts), haben Cradle Of Fitlh mit The Screaming Of The Valkyries einen blutgetränkten Liebesbrief an ihre langjährigen Fans verfasst und öffnen gleichzeitig neuen Hörer*innen die Pforten in ihre Welt. Dani Filths markante Schreie und unverkennbaren Growls verschmelzen auf The Screaming Of The Valkyries mit kraftvollen Twin-Gitarren, symphonischen Nuancen und einer explosiven Rhythmussektion, getragen von Schlagzeuger Martin „Marthus“ Skaroupka, Bassist Daniel Firth, den Gitarristen Marek „Ashok“ Smerda und Donny Burbage sowie Keyboarderin und Sängerin Zoe Federoff.

Auf den bedrohlichen Opener To Live Deliciously folgt Demagoguery und kombiniert düstere Schönheit, Blast Beats und satanischen Groove in einer Weise, wie es nur Cradle Of Filth können. The Screaming Of The Valkyries entfaltet sich mit einer einladenden Intensität, die an Klassiker wie Dusk… And Her Embrace und Cruelty And The Beast erinnert, während es gleichzeitig die Wucht moderner Werke wie Hammer Of The Witches und Existence Is Futile aufgreift. White Hellebore zeigt die Band von ihrer teuflischsten Seite – eine Symbiose aus traditionellem Heavy Metal und thrashender Wut, kunstvoll integriert in opernhafte Gothic-Arrangements. Das melancholische Non Omnis Moriar („Ich werde nicht gänzlich sterben“) evoziert die Atmosphäre von Acts wie Paradise Lost und Anathema, bleibt jedoch durch Cradle Of Filths infernales Prisma unverkennbar eigenständig. You Are My Nautilus ist der düsterste Song, den Iron Maiden nie geschrieben haben, während Ex Sanguine Draculae die Atmosphäre der Dusk-Ära wieder aufleben lässt und mit kreativen Akzenten erweitert.

The Screaming Of The Valkyries wurde von Scott Atkins in den Grindstone Studios in Suffolk, England, produziert, aufgenommen, gemixt und gemastert und markiert den Beginn einer neuen Ära in der Geschichte von Cradle Of Filth.

The Screaming Of The Valkyries Tracklisting:

1. To Live Deliciously

2. Demagoguery

3. The Trinity Of Shadows

4. Non Omnis Moriar

5. White Hellebore

6. You Are My Nautilus

7. Malignant Perfection

8. Ex Sanguine Draculae

9. When Misery Was A Stranger

The Screaming Of The Valkyries wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– 1-LP Gatefold BLACK/RED Ink Spot w/ 12“ 24 page booklet (Napalm Records mail order only – limited to 500)

– 1-LP Gatefold WHITE/BLACK Splatter w/12“ 24 page booklet (Napalm Records mail order only – limited to 500)

– 1-LP Gatefold BLACK/SMOKE Marbled w/ 12“ 24 page booklet (Napalm Records mail order only – limited to 500)

– 1-LP Gatefold VIOLA Vinyl w/ 4 Page Booklet (GSA retail only – limited to 300)

– 1-LP Gatefold GOLD Vinyl w/ 4 Page Booklet (UK retail only – limited to 500)

– 1-LP Gatefold WHITE Vinyl w/ 4 Page Booklet (North American retail only – limited to 600)

– Bundle: 1-CD Digisleeve + Quill + Coasters

– Bundle: 1-LP Gatefold BLACK Vinyl + Quill + Coasters

– Bundle: 1-CD Digisleeve w/ 4 Page Booklet + T-Shirt

– Bundle: 1-LP Gatefold BLACK w/ 4 Page Booklet + T-Shirt

– Black LP

– 1-CD Digisleeve

– Digital Album

Cradle Of Filth Live 2025:

Summoned In Summer Tour Dates:

Support: Nervosa (*on selected dates)

07.06.25 CZ – Ostrava / Barrack

09.06.25 SV – Kosice / Colosseum*

10.06.25 HU – Budapest / Barba Negra*

11.06.25 AT – Salzburg / Rockhouse*

12.06.25 DE – Stuttgart / LKA*

05.07.25 BE – Leffinge / De Zwerver

06.07.25 UK – Norwich / Epic Studios

08.07.25 UK – Margate / Dreamland*

09.07.25 UK – Torquay / The Foundry*

11.07.25 UK – Southampton / 1865*

13.07.25 NL – Maastricht / Muziekgieterij*

15.07.25 DE – Dortmund / Junkyard*

16.07.25 DE – Bremen / Modernes*

18.07.25 DE – Aschaffenburg / Colosaal*

19.07.25 DE – München / Backstage*

21.07.25 AT – Dornbirn / Conrad Sohm*

23.07.25 SV – Bratislava / MMC*

Festival Dates 2025:

06.06.25 PL – Danzig / Mystic Festival

13.-15.06.25 UK – Donington / Download Festival

27.06.25 FI – Helsinki / Tuska Festival

04.07.25 DE – Ballenstedt / Rockhaz Festival

12.07.25 NL – Emmen / Pitfest

20.07.25 IT – Cremona / Luppolo In Rock Festival

23.-27.07.25 SI – Tolmin / Tolminator Metal Fest

Cradle Of Filth sind:

Dani Filth – Vocals

Marek ‚Ashok‘ Smerda – Guitars

Martin ‚Marthus‘ Skaroupka – Drums

Daniel Firth – Bass

Donny Burbage – Guitars

Zoe Federoff – Vocals, Keys

