Mumford & Sons: kündigen sechstes Album „Prizefighter“ für 13.02.2026 an, haben bereits erste Single veröffentlicht

Mumford & Sons freuen sich, ihr neues Album Prizefighter anzukündigen, das am 13. Februar 2026 über Island Records veröffentlicht wird. Es ist das sechste Studioalbum der Band. Das Album wurde zusammen mit Aaron Dessner von The National in seinen Long Pond Studios im Bundesstaat New York produziert.

Vor wenigen Tagen haben Mumford & Sons bereits die neue Single Rubber Band Man (With Hozier) veröffentlicht.

Nur sieben Monate nach der Veröffentlichung ihres fünften Albums Rushmere, mit dem die Band im März auf Platz 1 der UK-Charts einstieg, nutzen Mumford & Sons eine produktive Songwriting-Phase, um nun bereits das nächste vollwertige Album herauszubringen.

Prizefighter wurde zusammen mit Aaron Dessner produziert, mit dem die Band bereits für ihr drittes Album Wilder Mind zusammengearbeitet hatte, und zeigt Mumford & Sons von ihrer offensten und instinktivsten Seite. In nur zehn Tagen hatten sie mehr als ein Album voller Songs geschrieben – eine Liedersammlung, die sich sowohl sehr persönlich und instinktiv als auch offen gemeinschaftlich anfühlt. Marcus Mumfords Texte beschäftigen sich mit Resilienz und Strebsamkeit und sind geprägt von einer Mischung aus Selbstvertrauen und Dringlichkeit.

Für Marcus, Ben Lovett und Ted Dwane ging es bei den Sessions ebenso sehr um Wiederentdeckung wie um die Aufnahmen selbst. Tage, die sie in Cafés in Hudson mit Songwriting verbrachten, und Nächte am Küchentisch in Long Pond führten zu Songs, die im besten Sinne ungeschliffen wirken – lebendig durch First Takes und die Freude, einfach wieder gemeinsam Musik zu machen, mit frischer Energie, verjüngt und in der Form ihres Lebens. Diese Kraft und Begeisterung hört man Prizefighter zu jeder Zeit an, sie spiegelt sich in den 14 Songs wider, die Licht, Schatten und alles dazwischen enthalten.

Diese angesprochene Offenheit galt buchstäblich auch für die Studiotür. Mumford & Sons hießen Gäste im Studio willkommen, darunter Hozier, Gracie Abrams, Chris Stapleton, Gigi Perez und Aaron Dessner selbst. Ihre Anwesenheit unterstrich den Willen der Band zu Gemeinschaft und Verbundenheit.

Marcus Mumford erzählt: „We feel like we’re hitting our prime as a creative force. We’re putting everything we have into this now, and we’re using everything about our experience so far to embrace exactly who we are. We’re comfortable in our skins these days. And Prizefighter is us going for it – serious and playful, sometimes bruised and always hopeful. We’re nowhere near done yet.

I hope and believe and we’re in the beginning of something we don’t want to let up on. I’m more excited to be in this band than I’ve ever been.“

Prizefighter Tracklist:

1. Here (With Chris Stapleton)

2. Rubber Band Man (With Hozier)

3. The Banjo Song

4. Run Together

5. Conversation With My Son

6. Alleycat

7. Prizefighter

8. Begin Again

9. Icarus (With Gigi Perez)

10. Stay

11. Badlands (With Gracie Abrams)

12. Shadow Of A Man

13. I’ll Tell You Everything

14. Clover

Seit dem Release von Rushmere tourten Mumford & Sons vor allem in den USA, begleitet von Maggie Rogers und Noah Kahan. Im November kehrt die Band nach Europa zurück und spielt dabei auch zwei Konzerte in Deutschland:

10.11.2025 – (DE) Berlin, Uber Arena (Support: Barr Brothers)

12.11.2025 – (DE) Köln, Lanxess Arena (Support: The Vaccines)