Sandberg A/S – Travel Powerbank 20000 PD100W

Typ: Travel Powerbank 20000 PD100W

Capacity: 20000mAh@3.85V / 77Wh

Battery type: Polymer Lithium-Ion

Battery type: Polymer Lithium-Ion USB-C Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A（45W Max）

USB-C Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A（45W Max） USB-C Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A（100W Max）

USB-C Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A（100W Max） USB-A Output：5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A（22.5W Max）

USB-A Output：5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A（22.5W Max） Wireless Output：5W/7.5W/10W/15W

Wireless Output：5W/7.5W/10W/15W Support Power-Through: Yes

Support Power-Through: Yes Supported Charging Protocols

Supported Charging Protocols USB-A: QC2.0/3.0, AFC, FCP, SCP, DCP

USB-A: QC2.0/3.0, AFC, FCP, SCP, DCP USB-C: Same as above + PD up to 100W

USB-C: Same as above + PD up to 100W Protection: Overcharge, over-discharge, overcurrent, short-circuit, temperature

Protection: Overcharge, over-discharge, overcurrent, short-circuit, temperature Charging Overheat Cutoff: 50°C (resumes at 45°C)

Charging Overheat Cutoff: 50°C (resumes at 45°C) Discharging Overheat Cutoff: 60°C (resumes at 55°C)

Gewicht: 331 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/travel-powerbank-20000

Preis: 76,99 €

Die Sandberg Travel Powerbank 20000 PD100W bietet eine zuverlässige Energiequelle für unterwegs, wenn mehrere Geräte effizient geladen werden müssen. Mit einer Kapazität von 20.000 mAh (77 Wh) stellt sie ausreichend Leistung für Smartphones, Tablets oder Notebooks bereit. Trotz der hohen Kapazität bleibt das Gerät kompakt und relativ leicht – bei einem Gewicht von rund 331 Gramm eignet es sich gut für Reisen, den täglichen Arbeitsweg oder den mobilen Einsatz.

Trotz der kleinen Größe steckt jede Menge Power in der Travel Powerbank 20000 PD100W: Der USB-C-Port unterstützt Power Delivery bis zu 100 Watt, was selbst leistungsstarke Notebooks zuverlässig versorgt. Zusätzlich gibt es einen USB-A-Anschluss mit bis zu 22,5 W sowie kabelloses Laden mit bis zu 15 W – ideal, um Smartphone, Tablet oder Kopfhörer flexibel und ohne Kabelsalat aufzuladen. Praktisch ist auch der eingebaute TFT-Bildschirm, der präzise Informationen zu Stromfluss, Ladezustand, Ein- und Ausgang liefert. So behält man immer den Überblick, wie viel Energie gerade genutzt oder geladen wird.

In puncto Sicherheit überzeugt Sandberg mit umfassendem Schutz: Überlade-, Überstrom-, Temperatur- und Kurzschlussschutz sind selbstverständlich integriert. Auch eine Power-Through-Funktion wird unterstützt, sodass die Powerbank selbst geladen werden kann, während sie gleichzeitig andere Geräte mit Energie versorgt.