The Vice: veröffentlichen erste Single/Video der kommenden EP „The Red Tape Sessions“

Die in Stockholm ansässige Dark-Metal-Band The Vice hat die Veröffentlichung ihrer brandneuen 3-Track-EP The Red Tape Sessions angekündigt, die am 5. Dezember über Noble Demon erscheinen soll. Mit dem Track Cardinal Tropes gibt die Band einen ersten Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Die Single wird begleitet von einem Musikvideo, welches hier zu sehen ist:

The Vice über den Song: „Manchmal müssen Dinge nicht zu kompliziert oder prätentiös sein. Cardinal Tropes begann mit nur ein paar Zeilen, die über einen einfachen, coolen Rhythmus gelegt wurden. Diese ersten paar Sekunden machten sehr deutlich, was für ein Song das werden würde, sodass das Schreiben und Arrangieren des Rests ein Kinderspiel war. Das Endergebnis ist eine glanzvolle Darbietung von The Vice, die aus allen Zylindern feuern, ein lila Nebel aus gemeinem Rock ’n‘ Roll, Dark Metal, Selbstgefälligkeit und einer jugendlichen Hartnäckigkeit, immer den weniger begangenen Weg zu gehen.“

Tracklist:

1. Cardinal Tropes

2. Lilies Of The Field

3. Waltz De Anima

Von Anfang an sind The Vice ihren eigenen Weg gegangen, getrieben von dem Wunsch, sich einen eigenen Platz in der Szene zu schaffen.

Und diese dreckige, wildherzige Metal/Rock/Pop-Fusion, die mit einem Bein fest im windigen, gefrorenen Norden und mit dem anderen im Beton der Straßen verankert ist, klingt wirklich wie nichts anderes.

Dunkler, blackened Metal, wilder Rock ’n‘ Roll, Punk und Hardcore-Attitüde, gemischt mit einer großen Dosis der kulturellen Giganten der 90er-Jahre wie Guns n‘ Roses, Pantera, Prince, Grunge, Oasis, Neometal, Fight Club, The Matrix und Terminator 2, um nur einige zu nennen. All das – und alles dazwischen – kommt der Essenz von The Vice ziemlich nahe.

Mit drei Alben und zahlreichen EPs steht die Band als selbstbewusste, adrenalingeladene Einheit da – eine Gruppe von Unruhestiftern in den Startlöchern, bereit, das nächste Kapitel in der Saga von The Vice zu beginnen.

Der erste Schritt in dieser neuen Ära ist Cardinal Tropes, der Eröffnungstrack der Mini-EP The Red Tape Sessions, der das Jahr 2025 mit einem farbenfrohen Knall ausklingen lässt. Der Track ist ein geradliniges, gemein klingendes Statement – eine perfekte Darstellung von The Vice im Jahr 2025.

The Red Tape Sessions – eine markante Sammlung, die auf den Grundlagen von A Great Unrest (Noble Demon) aus dem März aufbaut, sowohl die Produktion als auch das Songwriting auf ein neues Niveau hebt und das Ganze in einen seltsamen, elektrisierenden Neon-Glanz taucht – erscheint am 5. Dezember.

The Vice sind:

Rickard – Vocals & Guitars

Charlie – Bass

Petter – Drums

Joel Öhman – Guitar