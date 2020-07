The Vice: veröffentlichen neues Lyric Video zu „White Teeth Rebellion“

Trostlos und kraftvoll, trotzdem melodisch und groovig – Die schwedischen Black ’n‘ Roller The Vice werden am 7. August, ihr mit Spannung erwartetes Zweitwerk, über Noble Demon veröffentlichen. Die Platte hört auf den Namen White Teeth Rebellion und ist ein düsteres, wie auch fieses, Rock- / Metal-Album und trägt die Herzen der Bandmitglieder bei jedem einzelnen Ton.

Nachdem bereits das Musikvideo zum Titelsong des Albums (White Teeth Rebellion) veröffentlicht wurde, hat die Band aus Stockholm, Schweden, nun ein brandneues und düsteres Lyric Video zu To Each His Own veröffentlicht, welches hier gestreamt werden kann:

„Kommt zusammen oder lasst es bleiben. Sobald man meint, angekommen zu sein, wird man merken, dass dort niemand anderes wartet. Zeit sich aufzuraffen, der Komfortzone zu entfliehen und sich mit der Musik zu beschäftigen. Jedem das Seine, To Each His Own“ kommentieren The Vice