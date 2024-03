Greenleaf: veröffentlichen erste Video-Single „Breathe, Breathe Out“ und Details zum neuen Album „The Head & The Habit“

Die schwedischen Heavy Rocker Greenleaf veröffentlichen den augenzwinkernden Videoclip und den Ohrwurm Breathe, Breathe Out als erste treibende Single aus ihrem kommenden Album The Head & The Habit, das am 26. Juni 2024 über Magnetic Eye Records erscheinen wird.

Das Video Breathe, Breathe Out kombiniert die Kämpfe der großen Elternschaft mit sozialen Kommentaren über die Kluft zwischen den Generationen und Filmregie. Der Clip hat jetzt hier Premiere:

„Die erste Single Breathe, Breathe Out vermittelt eine Botschaft der Selbstreflexion und Resilienz„, erklärt Sänger Arvid Hällagård. „Die Wiederholung des Refrains unterstreicht, wie wichtig es ist, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um sich zu entspannen und negative Emotionen loszulassen. Das Gesamtthema ermutigt dazu, den aktuellen Zustand anzunehmen, zu schätzen, was man hat, und mit einem Gefühl der Kontrolle und Akzeptanz durch das Leben zu gehen. Ich habe mir diese Dinge in den letzten Jahren selbst beibringen müssen. Das ist auch das übergreifende Thema des Albums, der Kopf und seine Gewohnheiten.“

Mit ihrem neunten Longplayer The Head & The Habit haben Greenleaf den Höhepunkt einer langen Entwicklung erreicht. Die musikalische Handschrift und das ausgeprägte Können von Gitarrist Tommi Holappa, der seit mehr als 25 Jahren zu den Pionieren und Säulen der europäischen Stoner-Rock-Szene gehört, schimmert deutlich durch. Dies wird perfekt ergänzt durch den gefühlvollen, intuitiven Sinn für Melodien und die charakterliche Tiefe, die der Gesang des klassisch ausgebildeten Sängers Arvid Hällagård dem Sound von Greenleaf verleiht.

Abgesehen von den erstklassigen Gesangslinien und den massiven Riffs mit elektrischer Fuzz-Power haben sich Greenleaf besondere Gedanken über die Themen von The Head & The Habit gemacht, die die Texte weit über das oft klischeebeladene Genre hinausheben. Wie der Albumtitel andeutet, ähneln die neuen Songs symbolischen Kurzgeschichten, die sich um emotionale Kämpfe und sogar psychische Krankheiten drehen. Die vom Sänger selbst geschriebenen Texte spiegeln Erfahrungen aus dem wahren Leben wider, denn Hällagård arbeitet, die an Problemen mit Drogenmissbrauch und psychischer Gesundheit leiden.

Mehr zum kommenden Album: