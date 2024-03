Týr: veröffentlichen „Dragons Never Die“ Video und Single

Die auf den Färöer-Inseln beheimateten Viking Metaller Týr stellen ihre neueste Single Dragons Never Die vor. Der Track ist Teil des beeindruckenden neunten Studioalbums der Band, Battle Ballads, das am 12. April über Metal Blade Records erscheinen wird!

Einst von New Noise als „kraftvoll, heldenhaft und unvergesslich“ gekrönt und von Exclaim für die „gekonnte Balance zwischen Power und Death Metal“ und die Perfektionierung der „Viking-Metal-Formel“ gelobt, hat Týr mit Battle Ballads ein Album geschaffen, das mit ihrem typischen Viking-Metal-Sound erklingt – ein krachendes, hochfliegendes Bündel klassisch verzierter Songs, die Bilder von galoppierenden Pferden, klirrenden Schwertern und hart erkämpften Siegen heraufbeschwören. Gleichzeitig hat die Band mit neuen Schreibstilen und musikalischen Techniken experimentiert und Songs geschaffen, die strukturell einfacher, aber musikalisch vielseitiger sind. Für den Gründer und Frontmann Heri Joensen ist dies ein klares Zeichen dafür, dass er auch in Zukunft neue Wege beschreiten und dabei dem Geist des donnernden Viking Metal treu bleiben will.

„We consciously decided to make this a more direct album with songs that are easier for listeners to get right away than some of the stuff on our last album, or maybe even on our 2006 album Ragnarok, which was very progressive,“ sagte Joensen. „With Battle Ballads, there are progressive elements here and there, but we tried to keep the songs based on one or two musical ideas each, and work on everything from there. So, in a way, it’s more concise than our last album, but it’s more epic because of the symphonic elements.“

Es gibt kein Entkommen aus der meisterhaft akribischen Mischung aus Melodie und Wildheit auf Battle Ballads. Merkt Joensen von der Band an „Dragons Never Die“ single, „The song starts with a long harmonic crescendo on drums and guitar reminiscent of classical Deep Purple, then shifts an eastern inspired melodic journey back in time with wordless singalong parts, going into a rhythmically simple and stomping verse about a gold-grabbing dragon and a protagonist set on defeating it. It’s a fast and riveting chorus. The metal story progresses and culminates into a face melting solo. With the last chorus, the protagonist finds that becoming rich beyond measure just makes him the next dragon.“

So gerne Týr auch mit einem Sinfonieorchester geschrieben, geprobt und aufgenommen hätte, Terminüberschneidungen machten dies unmöglich. Also taten sie das Nächstbeste. Joensen schickte die zehn donnernden Kompositionen der Band an einen dänischen Kollegen, Lars Winther, in England, der die Orchestersamples hinzufügte und dabei genau auf den Klang und das Tempo der Songs achtete, damit die Geigen, Bratschen, Celli, Holzbläser und Hörner die traditionellen Rockinstrumente ergänzten. Als die Samples an ihrem Platz waren, klang das Album beeindruckend, aber die Töne waren nicht perfekt gemischt. Also schickten Týr das Album an den erfahrenen Produzenten Jacob Hansen (Volbeat, The Black Dahlia Murder, Amaranthe) in Dänemark, der den endgültigen Mix erstellte.

Battle Ballads ist mit dem atemberaubenden Artwork von Gyula Havancsak versehen und wird auf CD und in digitalen Formaten sowie auf Vinyl in den folgenden Farbvarianten veröffentlicht:

Sea Blue Smoke (US)

Maroon Marbled (EU – Ltd. 800)

180g Black (EU – Ltd. 500)

Thunderous Sky Blue Marbled (EU – Ltd. 300)

Teal Green Melt With Red Splatter (EU – Ltd. 200)

Flame Splattered (EU – Ltd. 200)

Um die Veröffentlichung von Battle Ballads zu feiern, kehren Týr auf die nordamerikanischen Bühnen zurück, um die Battle Ballads Headliner-Tour zu spielen. Die Tour beginnt heute Abend, 28. März, in Baltimore, Maryland, und wird durch mehr als zwei Dutzend Städte führen, um am 26. April in Greensboro, North Carolina, zu enden. Unterstützung erhalten sie von Trollfest, Æther Realm und The Dread Crew Of Oddwood. Die Tour markiert Týrs erste nordamerikanische Tournee seit 2019. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Alle bestätigten Termine findet ihr unten.

Týr w/ Trollfest, Æther Realm, The Dread Crew Of Oddwood:

28.03.2024 – Baltimore Soundstage – Baltimore, MD

29.03.2024 – Gramercy Theater – New York, NY

30.03.2024 – Middle East Downstairs – Boston, MA

31.03.2024 – La Source De La Martinière – Quebec City, QC

01.04.2024 – Studio TD – Montreal, QC

02.04.2024 – Brass Monkey – Ottawa, ON

03.04.2024 – Horseshoe Tavern – Toronto, ON

04.04.2024 – The Sanctuary – Detroit, MI

05.04.2024 – Reggies – Chicago, IL

06.04.2024 – Skyway Theater – Minneapolis, MN

07.04.2024 – Park Theater – Winnipeg, MB

08.04.2024 – The Exchange – Regina, SK

09.04.2024 – Starlite Room – Edmonton, AB

10.04.2024 – Dickens – Calgary, AB

12.04.2024 – The Rickshaw – Vancouver, BC

13.04.2024 – El Corazon – Seattle, WA

14.04.2024 – Bossanova Ballroom – Portland, OR

15.04.2024 – Cornerstone – Berkeley, CA

16.04.2024 – 1720 – Los Angeles, CA

17.04.2024 – Brick By Brick – San Diego, CA

18.04.2024 – Nile Theater – Mesa, AZ

19.04.2024 – Rockhouse Bar & Grill – El Paso, TX

20.04.2024 – Come And Take It Live – Austin, TX

21.04.2024 – The Granada – Dallas, TX

22.04.2024 – White Oak Music Hall – Houston, TX

24.04.2024 – Conduit – Orlando, FL

25.04.2024 – The Masquerade (Hell) – Atlanta, GA

26.04.2024 – Hangar 1819 – Greensboro, NC

