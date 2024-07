Dååth: veröffentlichen Instrumentalversion von „The Deceivers“

Von Dååth können Prog und Death Metal Fans nicht genug bekommen? Metal Blade Records ist davon überzeugt und veröffentlicht die Stücke des aktuelles Albums The Deceivers als Instrumentalversion.

Das im Mai erschienene The Deceivers handeln viele Fans als Album des Jahres. In den USA erreichte The Deceivers in der ersten Woche nach Veröffentlichung Platz 11 der „Current Hard Music Albums Charts“ und Platz 14 in den „Top New Artists Albums Charts“ sowie weitere Top 50 Platzierungen in diversen Charts.

Das Album könnt ihr wie die Instrumentalversion bei Metal Blade Records auf YouTube anhören.

