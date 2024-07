Seit dem 13. Juni steht mit Dark Awakening das neue Album der deutschen Melodic Deather Ira Tenax in den Läden, auf welchem sich elf Songs brachial, technisch und musikalisch anspruchsvoll, abwechslungsreich und dennoch präzise auf den Punkt präsentieren. Ab sofort gibt‘s mit The Last Endeavor einen amtlichen Videoclip auf dem MDD-YouTube-Kanal – Check it out!