Portrait: veröffentlicht „The Blood Covenant“ Video und Single

Schon seit fast zwei Jahrzehnten liefert die schwedische Band Portrait ihre düstere Art des Heavy Metal an die Massen. Nach dem von der Kritik gefeierten Album At One With None aus dem Jahr 2021 kehrt die Band mit ihrem sechsten Album The Host zurück, ihrem ersten Konzeptalbum, das am 21. Juni 2024 über Metal Blade Records veröffentlicht wird.

Gründungsgitarrist Christian Lindell beschreibt das neue Werk als „eine okkulte Geschichte von Schwert und Zauberei, begleitet von einigen der leidenschaftlichsten Heavy-Metal-Aufnahmen überhaupt.“ Die Handlung spielt im 17. Jahrhundert in Schweden und dreht sich um einen namenlosen Protagonisten, der aufgrund seiner Erfahrungen mit Ungerechtigkeit und Heuchelei in dieser Welt entscheidet, Wahrheit und Stärke durch seinen ‚Gegner‘ zu suchen.

Obwohl teilweise von historischen Ereignissen inspiriert, sollte die Geschichte nicht mit einem Geschichtsunterricht verwechselt werden. Lindell betont: „Es gibt Gerichtsdokumente aus jener Zeit, in denen Menschen, die zum Militär gezwungen wurden, beschuldigt wurden, Pakte mit dem Teufel geschlossen zu haben, um Glück und Stärke im Kampf zu erlangen, und so weiter. Das hat uns inspiriert, die Geschichte in diesem bestimmten Setting anzusiedeln. Ich habe diesen Ball – oder Baal – aufgenommen und bin damit weggelaufen. Das heißt aber nicht, dass es sich um ein Fantasy-Märchen handelt, und der Teil ‚Schwert und Zauberei‘ wird von jedem verstanden, der die Texte liest.“

Portraits The Host, das erste Album, das Gitarrist Karl Gustafsson als Teil der Bandbesetzung präsentiert, wurde im JFK Studio in Schweden aufgenommen. Misch- und Produktionsaufgaben wurden von Sänger Per Lengstedt in seinem eigenen Perilous Productions Studio übernommen. Das Album wird auf CD und digitalen Formaten sowie auf Vinyl in den folgenden Farbvarianten erhältlich sein: Mehrfarbiger Spritzer – Ltd. 200

Weiß-Schwarz marmoriert – Ltd. 300

180-Gramm-Schwarz

Burgunderrot marmoriert

