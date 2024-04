Time For Metal Osterverlosung 2024: einmal 2 Tickets für das Orphaned Land Konzert am 24.09.2024 im Mergener Hof in Trier

Am Ostermontag gibt es zum Abschluss unserer Time For Metal Osterverlosung 2024 einmal zwei Tickets für das Orphaned Land Konzert am 24.09.2024 im Mergener Hof in Trier.

Ort: Mergener Hof in Trier

Datum: 24.09.2024

VVK: 28,94 €

Bands: Orphaned Land, Science Of Disorder und Nest Of Plagues

Tickets unter: https://www.eventim-light.com

Alle Informationen zur CMM GmbH findet ihr HIER! und der Mergener Hof in Trier hält HIER! alles Wissenswerte für euch bereit.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 06.04.2024!

Time For Metal und der Mergener Hof in Trier wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Saturday 6th of April 2024 12:00:00 AM