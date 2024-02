Up In Smoke Festival: kündigt Pentagram, Truckfighters, Monolord und viele mehr an

Sound Of Liberation hat die ersten Bandnamen für die kommende, 10. Jubiläumsausgabe des Up In Smoke Festivals bekannt gegeben, die vom 4. bis 6. Oktober 2024 in der Konzertfabrik Z7 in Pratteln, Schweiz, stattfinden wird!

Verpasst nicht Pentagram bei ihrer letzten Schweizer Show, headbangt mit den schwedischen Fuzz-Rockern Truckfighters, seid dem Untergang geweiht mit Monolord, und macht euch bereit für viele weitere erstklassige Acts wie die Heavy-Groove-Meister Greenleaf, Lowrider, die norwegischen Wüstenrocker Slomosa und viele mehr!

Hardtickets sind ab sofort über https://sol-records.com/products/up-in-smoke-2024-festival-hardticket erhältlich, Online-Tickets gibt es unter: https://www.sol-tickets.com/produkte

Das vielseitige Line-Up des Up In Smoke Festival 2024 sieht wie folgt aus, weitere Bands werden in Kürze bekannt gegeben:

Mehr Informationen zu Live-Events von Sound Of Liberation, wie Desertfest Berlin, Keep It Low und anstehende Touren findet ihr unter: www.soundofliberation.com

Up In Smoke Festival online:

www.upinsmoke.de

www.facebook.com/events/2388546538016336