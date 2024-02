Steve Hackett: veröffentlicht heute sein neues Studioalbum ‚The Circus and the Nightwhale‘, mit den Singles „People Of The Smoke“, „Wherever You Are“ und „Circo Inferno“

Der legendäre Rockgitarrist Steve Hackett veröffentlicht heute sein neues Studioalbum The Circus And The Nightwhale über InsideOut Music veröffentlichen. Die 13 Tracks von The Circus And The Nightwhale sind ein Rite-of-Passage-Konzeptalbum, in dessen Mittelpunkt eine junge Figur namens Travla steht. Für den Musiker haben die 13 Tracks einen autobiografischen Hintergrund, wie er über sein 30. Soloalbum sagt: „Ich liebe dieses Album. Es sagt die Dinge, die ich schon seit langer Zeit sagen wollte.“



The Circus And The Nightwhale ist Steves erste neue Musik seit über zwei Jahren. Es folgt auf die wunderschöne Akustik-LP Under A Mediterranean Sky vom Januar 2021 – die bis auf Platz 2 der britischen Klassik-Charts stieg – und im September desselben Jahres auf sein Metal beeinflusstes Meisterwerk Surrender Of Silence, das die britischen Top 40 erreichte. Sein Livealbum aus dem Jahr 2023, Foxtrot At Fifty + Hackett Highlights: Live in Brighton, erreichte Platz 2 in den Rock & Metal Charts. Steves neue LP verspricht Balladen, Blues, atemberaubenden Progressive Rock … und eine gesunde Portion Theatralik und Fantasie.

Aufgenommen zwischen den Tourneen 2022 und 2023 im Siren Studio in Großbritannien – mit Gastbeiträgen aus Schweden, Österreich, den USA, Aserbaidschan und Dänemark – umfasst das Line-up für The Circus And The Nightwhale neben Steve an elektrischen und akustischen Gitarren, 12-saitiger Gitarre, Mandoline, Mundharmonika, Percussion, Bass und Gesang einige bekannte Gesichter. Roger King (Keyboards, Programmierung und orchestrale Arrangements), Rob Townsend (Saxophon), Jonas Reingold (Bass), Nad Sylvan (Gesang), Craig Blundell (Schlagzeug) und Amanda Lehmann (Gesang). Nick D’Virgilio und Hugo Degenhardt kehren als Gäste an den Drumhocker zurück, der hervorragende Tontechniker Benedict Fenner ist an den Keyboards zu hören und Malik Mansurov ist wieder an der Gitarre. Und schließlich ist auch Steves Bruder John Hackett wieder an der Flöte zu hören.

Das neue Album ist ab sofort in verschiedenen Formaten erhältlich, darunter ein limitiertes CD+Blu-ray Mediabook (inklusive 5.1 Surround Sound & 24bit hochauflösenden Stereo Mixes), Standard CD Jewelcase, Gatefold 180g Vinyl LP & als Digital Album. Alle enthalten das atemberaubende Cover-Gemälde von Denise Marsh.