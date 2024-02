Leprous: veröffentlichen ein Drum Playthrough zu „Silhouette“

Die norwegische Rockband Leprous promotet weiter ihr aktuelles Studioalbum Aphelion, das aktuell in einer speziellen ‚Tour Edition‘ über InsideOutMusic erhältlich ist.

Als nächstes werden Leprous für ein paar Shows nach Indien reisen, bevor sie den letzten Teil ihrer Aphelion-Headliner-Tour durch Europa starten. Die Tour beginnt am 28. Februar in Bremen und geht bis zum 16. März in Hamar, Norwegen, mit den The Hirsch Effekt (nur Deutschland und Österreich), Nordic Giants (nur UK und Irland) sowie Fight The Fight (alle Termine!) als Vorgruppen. Hier eine Liste mit allen Terminen:

Leprous – Aphelion European Tour 2024:

28.02.2024 Bremen (Germany) – Schlachthof + The Hirsch Effekt & Fight The Fight

29.02.2024 Bochum (Germany) – Zeche + The Hirsch Effekt & Fight The Fight

01.03.2024 Nottingham (UK) – Rock City + Nordic Giants & Fight The Fight

02.03.2024 Leeds (UK) – Project House + Nordic Giants & Fight The Fight

03.03.2024 Dublin (Ireland) – Academy + Nordic Giants & Fight The Fight

05.03.2024 Lyon (France) – La Rayonne + Fight The Fight

06.03.2024 Pratteln (Switzerland) – Z7 Konzertfabrik + Fight The Fight

07.03.2024 Vienna (Austria) – Arena + The Hirsch Effekt & Fight The Fight

08.03.2024 Leipzig (Germany) – Täubchenthal + The Hirsch Effekt & Fight The Fight

09.03.2024 Krakow (Poland) – Kamienna12 + Fight The Fight

10.03.2024 Lublin (Poland) – Radio Lublin + Fight The Fight

12.03.2024 Helsinki (Finland) – House of Culture + Fight The Fight

13.03.2024 Jyvaskyla (Finland) – Lutakko + Fight The Fight / Sold out!

14.03.2024 Oulu (Finland) – Kantakrouvi + Fight The Fight

16.03.2024 Hamar (Norway) – Festiviteten + Fight The Fight

Tickets und weitere Infos gibt es hier: https://leprous.net/tours

Andere bevorstehende Shows von Leprous:

Leprous – Live 2024:

24.02.2024 Delhi (India) – Oddball Festival

25.02.2024 Bangalore (India) – Oddball Festival

23.05.2024 Hammamet (Tunisia) – Mena Rock Festival

07.06.2024 Gdansk (Poland) – Mystic Festival

14.06.2024 Zamora (Spain) – Z!Live Rock Fest

15.06.2024 Tomar (Portugal) – Comendatio Music Fest

03.07.2024 Athens (Greece) – Rockwave Nights / Lycabettus Theater

05.07.2024 Joensuu (Finland) – Ilovaariock

11.07.2024 Brønnøysund (Norway) – Rootsfestivalen

03.08.2024 Brasov (Romania) – Rockstadt Extreme Fest

05.09.2024 Atlanta (USA) – Progpower USA

Weitere Shows werden demnächst bekannt gegeben…

Um den Release von Aphelion mit der anstehenden Tour weiter zu promoten, hat Leprous-Schlagzeuger Baard Kolstad nun extra ein Drum-Playthrough für den Aphelion-Song Silhouette veröffentlicht, das es hier zu sehen gibt: