Big Big Train: veröffentlichen Video zu ‚Love Is The Light‘

Die preisgekrönte Progressive-Rock-Band Big Big Train wird am 1. März 2024 ihr 15. Studioalbum The Likes Of Us veröffentlichen. Das Album ist die erste vollständige Sammlung von Songs der international agierenden Gruppe seit dem unerwarteten Tod des langjährigen Leadsängers David Longdon Ende 2021. Es markiert nicht nur das Debüt des neuen Frontmanns Alberto Bravin, einem ehemaligen Mitglied der italienischen Band Premiata Forneria Marconi, sondern läutet auch den Beginn einer neuen Zusammenarbeit mit InsideOutMusic ein, nachdem die Gruppe ihre Musik fast zwei Jahrzehnte lang im Alleingang veröffentlicht hat.

Am Valentinstag freute sich die Band, das Video zu Love Is The Light zu veröffentlichen, das im Mai 2023 während der Aufnahmen zum Album in Triest, Italien, gedreht wurde. Seht euch das von Tim Sidwell inszenierte Video hier an:

Alberto Bravin kommentiert: „Dieser Song erzählt von einer schwierigen Zeit in meinem Leben und wie ich sie überstanden habe. Im Jahr 2018 wurde meine Tochter geboren, ich hatte ein glückliches Leben und reiste um die Welt und spielte viele Konzerte mit PFM. Aber ohne ersichtlichen Grund wurde ich tief depressiv. Die schwierigste Herausforderung besteht nicht darin, zu heilen, sondern zuzugeben, was passiert ist. Und das kann man nur, wenn man echte Unterstützung von den Menschen um einen herum hat. Meine Frau Nicole war immer für mich da und half mir, das Licht zu finden. Und sie tut es immer noch: mit Liebe.“

Gregory Spawton fügt hinzu: „Als Alberto uns Love Is The Light als Song für The Likes Of Us vorschlug, brauchten wir nicht zu diskutieren, ob wir ihn auf das Album packen sollten oder nicht – es war ein absolutes No-Brainer, dass wir ihn aufnehmen würden. Es ist eine wunderschöne Ballade, die aus Albertos persönlichen Erfahrungen resultiert, aber auch einen universellen Anspruch hat. Als wir Love Is The Light letztes Jahr auf unserer Tournee live gespielt haben, gab es jeden Abend eine großartige Resonanz, und ich hoffe, dass die Leute den Song genauso in ihr Herz schließen wie wir.“

Die Band hat außerdem gerade UK- und Europa-Tourdaten für September/Oktober 2024 angekündigt.

17. September – Wyvern Theatre, Swindon, UK

18. September – The Riverfront, Newport, UK

19. September – Playhouse Theatre, Whitley Bay, UK

21. September – Queens Hall, Edinburgh, UK

22. September – Palace Theatre, Newark, UK

24. September – Stables Theatre, Milton Keynes, UK

25. September – The Stoller Hall, Manchester, UK

27. September – Stadthalle, Weinheim, Deutschland

28. September – Boerderij, Zoetermeer, Niederlande

29. September – Boerderij, Zoetermeer, Niederlande

1. Oktober – Cosmopolite, Oslo, Norwegen

2. Oktober – Viften, Kopenhagen, Dänemark

Big Big Train haben außerdem zwei Festivalauftritte für den Sommer 2024 bestätigt, zum einen bei dem Night of the Prog Festival in Deutschland am 21. Juli und zum anderen beim Cropredy Festival in Großbritannien am 9. August.

Ticketlinks für alle Shows sind unter www.bigbigtrain.com/live zu finden.

The Likes Of Us kann jetzt hier vorbestellt werden: https://bigbigtrain.lnk.to/TheLikesOfUs