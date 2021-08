Big Big Train: veröffentlichen brandneuen Track „The Connection Plan“

Kurz nach der Veröffentlichung ihres Top-35-Albums Common Ground kommt mit The Connection Plan ein brandneuer Track von Big Big Train auf den Markt.

Greg Spawton von Big Big Train erklärt, warum einen knappen Monat nach der Veröffentlichung eines neuen Albums brandneues Material erscheint: „Im Vorfeld unserer Tourneen im Jahr 2022 wollten wir eine Reihe von Single-Streaming-Veröffentlichungen anbieten. Die Stay Tuned-Streaming-Serie wird neu aufgenommene Kompositionen enthalten, wir hoffen, dass sie den Hörern gefallen werden.“

Connection Plan wurde von Nick D’Virgilio, dem Schlagzeuger von Big Big Train, geschrieben: „The Connection Plan ist ein Song über das Miteinander. Warum unsere Unterschiede eine gute Sache sind und was diese Unterschiede uns lehren können. Der Song begann mit der Geige am Anfang. Als mir das einfiel, war ich sofort Feuer und Flamme, und der Rest des Songs nahm ziemlich schnell Gestalt an. Wieder einmal haben Greg, David und Rikard mein Demo genommen und dem Stück so schöne Nuancen hinzugefügt. Mit der Hinzunahme einer echten Violine, gespielt von meinem Freund Derek Reeves, und dem Mix von Rob Aubrey hat Connection Plan eine Verbindung zu mir hergestellt und wird hoffentlich auch den Hörer ansprechen.“

Die Common Ground-Tour wird ihre bisher umfangreichste Tour mit dem Höhepunkt im Vereinigten Königreich und einer Show im renommierten London Palladium. Greg Spawton (Bass), David Longdon (Leadgesang, Flöte), Nick D’Virgilio (Schlagzeug, Gesang) und Rikard Sjöblom (Gitarre, Keyboard, Gesang) werden von Carly Bryant (Keyboard, Gitarre, Gesang), die den Gesang zu Common Ground beisteuerte, Dave Foster (Gitarren), der bei zwei Stücken des neuen Albums mitwirkt, Clare Lindley (Violine, Gesang) und einem fünfköpfigen Bläserensemble unterstützt.

Big Big Train UK-Tour 2022

15.03.2022 – York, Barbican

16.03.2022 – Cambridge, Corn Exchange

18.03.2022 – Birmingham, Symphony Hall

19.03.2022 – Bath, Forum

21.03.2022 – Glasgow, Royal Concert Hall

22.03.2022 – Manchester, Bridgewater Hall

23.03.2022 – London, Palladium

Über Big Big Train:

Big Big Train wurden ursprünglich 1990 gegründet und durchliefen mehrere Besetzungswechsel. 2009 entschied sich die Band für einen Neuanfang, und der Kern der aktuellen Version der Band war geboren. Seitdem hat die Band vier Progressive Music Awards gewonnen, ausverkaufte Shows gespielt und ihr letztes Album Grand Tour (2019) erreichte Platz 1 der offiziellen britischen Rockcharts und schaffte den Sprung in die Top 40 der offiziellen britischen Albumcharts. Die Band tourte 2019 zum ersten Mal durch das Vereinigte Königreich, was in einer ausverkauften Show im Londoner Hackney Empire gipfelte, die anschließend als von der Kritik gefeierte Blu-ray Empire veröffentlicht wurde. 2022 wird die Band ihre bisher größte UK-Tournee zusammen mit ihren ersten Terminen in Nordamerika spielen.

Big Big Train online:

https://www.bigbigtrain.com/