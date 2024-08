Big Big Train: im Rahmen der „The Likes Of Us“-Tour am 27.09.2024 in der Weinheimer Stadthalle

Die preisgekrönte Progressive-Rock-Band Big Big Train veröffentlichte im März mit The Likes Of Us das 15. Studioalbum in ihrer mittlerweile 34-jährigen Karriere. Dabei war es einige Zeit gar nicht sicher, ob die Formation nach dem tragischen Tod des langjährigen Sängers David Longdon Ende 2021 überhaupt weitermachen würde.

Schließlich fand die britische Band jedoch mit dem neuen Sänger Alberto Bravin (Ex-PFM) einen kongenialen Mitstreiter und kehrte ab 2022 wieder erfolgreich auf die Bühnen zurück. Am 27. September wird die Prog-Rock-Legende Big Big Train in der Weinheimer Stadthalle – nach dem Festivalauftritt auf der Loreley – ihr einziges Konzert in Deutschland spielen und die neuen Songs von The Likes Of Us präsentieren.

The Likes Of Us ist das erste vollständige Album mit dem neuen Frontmann Alberto Bravin. Das hervorragende Werk enthält einprägsame Arrangements und erstklassige Songs. Kein Wunder, dass es von der Musikpresse begeistert aufgenommen wurde.

„Big Big Train ist in erster Linie eine Rockband, aber wir sind auch eine Prog-Band“, erzählt Bassist und Bandgründer Gregory Spawton. „Wir sind uns der Traditionen, denen wir folgen, sehr bewusst; wir haben sie nie verleugnet und werden es auch nie tun. Die Tatsache, dass wir klassisch klingenden Prog zurück in die Charts bringen, ist absolut fantastisch.“ Und Leadsänger Alberto Bravin ergänzt: „Wir freuen uns sehr darauf, diesen Herbst wieder in Großbritannien und Europa auf Tour zu gehen. Auf dieser Tour werden wir einen großen Teil von The Likes Of Us spielen, aber auch einige Big Big Train-Klassiker und ein paar Überraschungen.“

Neben Spawton und Bravin verfügt die Band über eine beeindruckende Liste an Musikern, darunter Schlagzeuger Nick D’Virgilio und Gitarrist/Keyboarder Rikard Sjöblom, die bereits gemeinsam mit Bands wie Genesis, Tears For Fears, Spock’s Beard und Beardfish spielten. Im Vorprogramm tritt das in der Szene bekannte Musikerpaar Melanie Mau (Gesang) und Martin Schnella (Gesang & Gitarre) auf.

Die Tickets für das bestuhlte Konzert sind ab 56,00 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich oder unter www.die-veranstalterinnen.de