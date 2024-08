All For Metal: veröffentlichen Musikvideo zu epischer neuer Single ‚Path Of The Brave‘

Das heroische Metal-Oktett All For Metal und Reigning Phoenix Music (RPM) begeben sich mit der neuen Single Path Of The Brave gemeinsam auf die letzte Etappe ihres aktuellen Abenteuers, an dessen Ziel das am 23. August 2024 erscheinende Zweitwerk der Band steht. Mit dem von antiken Legenden und heldenhaften Taten erzählenden Stück bereitet die Truppe ihre Fans auf die außergewöhnliche musikalische Erfahrung vor, die jene mit Gods Of Metal (Year Of The Dragon) definitiv erwartet.

Sänger Antonio ergänzt: „Diesem Song habe ich am allermeisten entgegengefiebert. Er nimmt eine besondere Stellung ein, da er noch aus der Aufnahmezeit unseres Debütalbums Legends stammt. Bereits damals waren wir uns einig, dass dem Track besonders viel Aufmerksamkeit zusteht, weil er diese schlicht verdient. Erhebt die Hörner und begebt euch mit uns auf den ‚Pfad der Tapferen‘ [engl. ‚Path Of The Brave‘]!“

Gods Of Metal (Year Of The Dragon) kann hier in zahlreichen physischen Formaten [limitiertes Statuen-Boxset, unterschriebene CD-Digipaks, T-Shirts u.v.m.] sowie digital vorbestellt und auf allen gängigen Streamingplattformen vorgemerkt werden: https://allformetal.rpm.link/godsofmetalPR

Um ihre Stärke auch abseits der Club- und Festivallandschaft unter Beweis zu stellen, werden All For Metal sich in Kürze in Hamburg an Bord begeben, um die Gods Of Metal (Year Of The Dragon)-Veröffentlichung im Rahmen zweier exklusiver Shows auch auf rauer See zu feiern. All jene, die im Süden der Republik ansässig sind, können die Band Ende des Monats mit einem speziellen Set auf der Biergartenbühne des Hamberger Bräustüble (bei Pforzheim) hautnah erleben. Lasst euch diese einzigartigen Events nicht entgehen und sichert euch hier die letzten Tickets: https://allformetal.rpm.link/hambergPR

07.08.2024 ES Villena – Leyendas del Rock

16.08.2024 CH Cudrefin (VD) – Rock The Lakes

17.08.2024 CZ Moravský Krumlov – Rock Castle

22.08.2024 DE Haddeby – Baltic Open Air

23.08.2024 DE Hamburg – All For Metal Cruise (w/ Mob Rules) *Ausverkauft*

24.08.2024 DE Hamburg – All For Metal Cruise (w/ Mob Rules) *Resttickets*

29.08.2024 DE Hamberg – Braustüble

05.10.2024 DE Geiselwind – Monster Festival

14. – 21.10.2024 ES Mallorca – Full Metal Holiday *Ausverkauft*

28./29.12.2024 DE Runkel – No Sleep After X-mas Festival

Tetzel – Gesang

Antonio Calanna – Gesang

Jasmin Pabst – Gitarre

Ursula Zanichelli – Gitarre

Florian Toma – Bass

Leif Jensen – Schlagzeug

Christina Schulz – Showgirl

Luisa Lohöfer – Showgirl

