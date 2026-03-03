Big Big Train: feiern die Veröffentlichung von „Woodcut“ mit einem Live-Video zu „Chimaera“

Am 06.02. veröffentlichten die britischen Progressive-Rocker Big Big Train ihr neues Album Woodcut, das auf begeisterte Resonanz stieß. Die Band feierte dies mit einigen Akustik-Auftritten in britischen Plattenläden, und am Donnerstag, dem 12. Februar, wurde eine Live-Aufnahme der Band mit dem Titel Chimaera veröffentlicht.
Hier kann das Video zu Chimaera angesehen werden:
Das Review zu Woodcut von unserem überaus begeisterten TFM-Redakteur Flo W. könnt ihr hier lesen.
