Die Toten Hosen: veröffentlichen ihr letztes reguläres Studioalbum

Neun Jahre nach Laune Der Natur veröffentlichen Die Toten Hosen endlich wieder einen Longplayer mit neuen Songs! Mit Trink Aus! Wir Müssen Gehen + Bonusalbum Alles Muss Raus! schließen die fünf Musiker fast 45 Jahre nach ihrer Gründung 1982 einen Kreis: Es wird das letzte reguläre Studioalbum der Band.
„Einer hat im Proberaum geschrien: ‚Lasst uns ein letztes Album machen!‘. Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung groß. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, noch mal aus allen Rohren zu schießen und rauszuhauen, was geht“, erzählt Campino. Und es stimmt, die Band feuert von laut bis leise und darüber hinaus die ganze Bandbreite ab, die man von ihr gewohnt ist.
Die neuen Lieder werden ergänzt durch das Bonusalbum Alles Muss Raus!: „Als Geschenk für uns und die Fans haben wir noch einmal 25 Cover-Songs mit Kolleginnen und Kollegen, die uns wichtig oder ans Herz gewachsen sind, in dieser Runde gemeinsam eingespielt“, so die Band über ihr kommendes Werk.
Für die Frontoptik von Trink Aus! Wir Müssen Gehen haben die Bandmitglieder eine besondere Überraschung parat: „Wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, unseren guten Freund Andreas Gursky zu überzeugen, die Gestaltung des Titelmotivs zu übernehmen. Auf Basis eines seiner wichtigsten Bilder ist so ein für beide Seiten überraschendes Coverfoto entstanden.“
Das Album erscheint als auf 19.820 limitierte und nummerierte Deluxe-Dreifach-Vinyl-Edition im Kartonschuber mit Trink Aus! Wir Müssen Gehen im Gatefold-Klappcover in transparent-weißem 180g-Vinyl & Bonusalbum als orange-transparent-farbige 180g-Doppelvinyl im Gatefold-Klappcover plus hochwertigem, von der Band handsignierten Foto-Print, zwei 8-seitigen Booklets und bedruckten Innenhüllen, als Dreifach-Vinyl-Standard-Edition im hochwertigen Gatefold-Klappcover, zwei 8-seitigen Booklets und bedruckten Innenhüllen, Doppel-CD, die limitierte Erstauflage im achtseitigen Digipack mit einem 24-seitigen und einem 28-seitigen Booklet sowie Stream und Download.
Trink Aus! Wir Müssen Gehen-Tour 2026
07.06.26 LU-Esch/Alzette – Rockhal – Ausverkauft
08.06.26 LU-Esch/Alzette – Rockhal – Ausverkauft
13.06.26 DE-Stuttgart – Cannstatter Wasen – Ausverkauft
20.06.26 CH-Zürich – Stadion Letzigrund – Ausverkauft
27.06.26 DE-Frankfurt – Deutsche Bank Park – Ausverkauft
03.07.26 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft
04.07.26 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft
08.07.26 DE-München – Hans-Jochen-Vogel-Platz – Ausverkauft
09.07.26 DE-München – Hans-Jochen-Vogel-Platz – Ausverkauft
11.07.26 DE-Berlin – Olympiastadion Berlin – Ausverkauft
17.07.26 DE-Köln – RheinEnergieSTADION – Ausverkauft
18.07.26 DE-Köln – RheinEnergieSTADION – Ausverkauft
25.07.26 DE-Freiburg – Messeplatz – Ausverkauft
14.08.26 DE-Bremen – Bürgerweide – Ausverkauft
15.08.26 DE-Hannover – Messe – Ausverkauft
21.08.26 DE-Nohfelden – Bostalsee – Ausverkauft
22.08.26 DE-Nohfelden – Bostalsee – Ausverkauft
27.08.26 DE-Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld – Ausverkauft
29.08.26 DE-Dresden – Rinne – Ausverkauft
02.09.26 DE-Münster – Open Air Halle Münsterland – Ausverkauft
05.09.26 DE-Minden – Weserufer / Kanzlers Weide – Ausverkauft
09.09.26 DE-Bayreuth – Volksfestplatz
12.09.26 AT-Wien – Ernst-Happel-Stadion – Ausverkauft
Trink Aus! Wir Müssen Gehen-Tour 2027
12.06.27 DE-Nürnberg – Max-Morlock-Stadion
17.06.27 DE-Mannheim – Maimarktgelände
19.06.27 CH-Bern – Stadion Wankdorf
23.06.27 AT-Graz – Messe Graz – Open Air
26.06.27 DE-Leipzig – Festwiese
03.07.27 DE-Braunschweig – Eintracht-Stadion
07.07.27 DE-Konstanz – Bodensee Stadion
10.07.27 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft
Tickets gibt es über www.dth.de.
Da Die Toten Hosen möglichst allen Fans den Besuch der Konzerte ermöglichen wollen, bieten sie für alle Termine der Tournee ermäßigte, sogenannte Sozialtickets zum Preis von 19,90 € (bzw. 25,00 CHF in der Schweiz) an.
Wer Anspruch auf ein Sozialticket hat, erfährt man ebenfalls unter www.dth.de.
Festival 2026:
06.08. – 09.08.26 GB-Blackpool – Rebellion Festival
Fútbol, Asado y Vino – Die Toten Hosen zum letzten Mal live in Argentinien:
05.10.26 Club Unión y Progreso – Tandil
07.10.26 Bioceres Arena – Rosario
10.10.26 Movistar Arena – Buenos Aires