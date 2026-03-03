The Hu: kündigen EU-Headline-Tournee für Herbst 2026 an

Die innovative mongolische Rockband The Hu freut sich, eine Headliner-Tournee durch Großbritannien und Europa im September und Oktober 2026 mit Skáld als Special Guest anzukündigen. Darüber hinaus werden sie Iron Maiden im Rahmen der Run For Your Lives-Tournee am 11.07.2026 im Knebworth Park in UK als Support begleiten – an der Seite von The Darkness, Airbourne und The Almighty.
The Hu werden ihren einzigartigen Sound und ihre mitreißende, eindrucksvolle Performance erneut auf Bühnen in ganz Großbritannien und Europa bringen: Die Tournee beginnt im September in der schottischen Hauptstadt und führt die Band bis November durch 23 Städte und neun Länder. Im deutschsprachigen Raum sind insgesamt fünf Shows in Berlin, München, Hamburg und Zürich bestätigt.
The Hu kommentieren: “What is up our UK and Europe fans? It has been a while since we came to you. Our new setlist is full of hope and energy and as usual The Hu fashion, we will have brand new performance with fiery attitude. Come to our long-awaited shows and let’s have some fun together!”
UK 29.09. Glasgow, O2 Academy Glasgow
UK 01.10. Bristol, Prospect
UK 02.10. Bournemouth, O2 Academy Bournemouth
UK 03.10. Newcastle, O2 City Hall
IE 06.10. Dublin, 3 Olympia Theatre
UK 08.10. Birmingham, O2 Academy Birmingham
UK 09.10. London, O2 Academy Brixton
UK 10.10. Manchester, O2 Apollo
UK 11.10. Norwich, UEA
BE 14.10. Brüssel, Ancienne Belgique
DE 15.10. Hamburg, Sporthalle
DE 17.10. München, Tonhalle
DE 18.10. Berlin, Columbiahalle
PL 19.10. Warsaw, Stodola
PL 20.10. Warsaw, Stodola
DE 22.10. Cologne, Palladium
NL 23.10. Utrecht, Tivoli Vredenburg
NL 24.10. Tilburg, O13
FR 27.10. Paris, L’Olympia
FR 28.10. Lyon, Le Radiant
CH 30.10. Zurich, X-tra
LU 31.10. Esch-Sur-Alzette, Rockhal
BE 01.11. Brussels, Ancienne Belgique
Der Spotify Presale beginnt am Donnerstag, den 5. März, um 10 Uhr.
Der General On Sale beginnt am Freitag, den 6. März, um 10 Uhr.
Tickets werden HIER erhältlich sein.
The Hu verschieben weiterhin die Grenzen der Rockmusik und nehmen die Welt abermals mit auf ihre Reise – ihre neueste Single The Real You, ist Anfang des Jahres über Better Noise Music erschienen. Hierbei rücken sie westliche Musikelemente in den Vordergrund, mit einem schweren, atmosphärischen Sound, einem kraftvollen Rhythmus und starken, geradezu bedrohlichen Vocals. Der Track hebt ihren Hunnu Rock, der traditionelle mongolische Instrumente und Kehlkopfgesang mit zeitgenössischem Rock/Metal verbindet, auf ein völlig neues und atemberaubendes Niveau.
Mit The Real You haben The Hu ein neues Kapitel aufgeschlagen – neue Musik der Band erscheint in drei Wochen.