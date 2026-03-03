The Hu: kündigen EU-Headline-Tournee für Herbst 2026 an

Die innovative mongolische Rockband The Hu freut sich, eine Headliner-Tournee durch Großbritannien und Europa im September und Oktober 2026 mit Skáld als Special Guest anzukündigen. Darüber hinaus werden sie Iron Maiden im Rahmen der Run For Your Lives-Tournee am 11.07.2026 im Knebworth Park in UK als Support begleiten – an der Seite von The Darkness, Airbourne und The Almighty.

The Hu werden ihren einzigartigen Sound und ihre mitreißende, eindrucksvolle Performance erneut auf Bühnen in ganz Großbritannien und Europa bringen: Die Tournee beginnt im September in der schottischen Hauptstadt und führt die Band bis November durch 23 Städte und neun Länder. Im deutschsprachigen Raum sind insgesamt fünf Shows in Berlin, München, Hamburg und Zürich bestätigt.

The Hu kommentieren: “What is up our UK and Europe fans? It has been a while since we came to you. Our new setlist is full of hope and energy and as usual The Hu fashion, we will have brand new performance with fiery attitude. Come to our long-awaited shows and let’s have some fun together!”

UK 29.09. Glasgow, O2 Academy Glasgow

UK 01.10. Bristol, Prospect

UK 02.10. Bournemouth, O2 Academy Bournemouth

UK 03.10. Newcastle, O2 City Hall

IE 06.10. Dublin, 3 Olympia Theatre

UK 08.10. Birmingham, O2 Academy Birmingham

UK 09.10. London, O2 Academy Brixton

UK 10.10. Manchester, O2 Apollo

UK 11.10. Norwich, UEA

BE 14.10. Brüssel, Ancienne Belgique

DE 15.10. Hamburg, Sporthalle

DE 17.10. München, Tonhalle

DE 18.10. Berlin, Columbiahalle

PL 19.10. Warsaw, Stodola

PL 20.10. Warsaw, Stodola

DE 22.10. Cologne, Palladium

NL 23.10. Utrecht, Tivoli Vredenburg

NL 24.10. Tilburg, O13

FR 27.10. Paris, L’Olympia

FR 28.10. Lyon, Le Radiant

CH 30.10. Zurich, X-tra

LU 31.10. Esch-Sur-Alzette, Rockhal

BE 01.11. Brussels, Ancienne Belgique

Der Spotify Presale beginnt am Donnerstag, den 5. März, um 10 Uhr.

Der General On Sale beginnt am Freitag, den 6. März, um 10 Uhr.

Tickets werden HIER erhältlich sein.

The Hu verschieben weiterhin die Grenzen der Rockmusik und nehmen die Welt abermals mit auf ihre Reise – ihre neueste Single The Real You, ist Anfang des Jahres über Better Noise Music erschienen. Hierbei rücken sie westliche Musikelemente in den Vordergrund, mit einem schweren, atmosphärischen Sound, einem kraftvollen Rhythmus und starken, geradezu bedrohlichen Vocals. Der Track hebt ihren Hunnu Rock, der traditionelle mongolische Instrumente und Kehlkopfgesang mit zeitgenössischem Rock/Metal verbindet, auf ein völlig neues und atemberaubendes Niveau.

Mit The Real You haben The Hu ein neues Kapitel aufgeschlagen – neue Musik der Band erscheint in drei Wochen.