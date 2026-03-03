Necrofier: präsentieren neues Video „Fires Of The Apocalypse, Light My Path I“

Die aus Houston, Texas stammenden Black-Metal-Alchemisten Necrofier präsentieren stolz ihr neues Video zu Fires Of The Apocalypse, Light My Path I. Der Song stammt vom Album Transcend Into Oblivion, das am 27. Februar bei Metal Blade Records erschienen ist.

Necrofier schreiben die Regeln des Genres neu. Seit 2018 verbindet das Quartett die feurige Intensität Texas‘ mit der eisigen Atmosphäre Norwegens Mitte der 90er-Jahre, und Transcend Into Oblivion präsentiert ihre Arbeitsweise mit mehr Kraft, Überzeugung und Einfallsreichtum als je zuvor. Necrofier erschaffen hier einen modernen Klassiker des Genres, in dem stürmische Ausbrüche extremer Härte von finsteren, melancholischen und entrückten Melodien unterbrochen werden, die wie Irrlichter in einer schwarzen Nacht im Dunkeln funkeln.

Mehr Informationen zu Necrofier und ihrem brandneuen Album Transcend Into Oblivion findet ihr hier:

Necrofier online:

https://www.instagram.com/necrofier

https://www.facebook.com/Necrofier