Die Toten Hosen, Donots und Thees Uhlmann: spielen Konzert für die Erdbebenopfer in Düsseldorf

Nachdem Thees Uhlmann vergangenen Freitag ein Solo-Konzert im Columbia-Theater in Berlin gespielt hat, dessen Erlöse an die Opfer der Erdbebenkatastrophe gespendet werden, freuen wir uns über die Ankündigung eines weiteren Konzerts für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.

Am 24. Februar 2023 werden Die Toten Hosen, Donots und Thees Uhlmann (solo) im PSD Dome in Düsseldorf spielen. Die Erlöse werden an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International gespendet. Tickets für das Konzert sind ab dem 15. Februar 2023 ab 19:00 Uhr erhältlich.

„Drei Akkorde für deine Spende!

Konzert für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien

Erschütternde Bilder und grauenvolle Nachrichten erreichen uns seit einer Woche aus der Türkei und Syrien. Wir sind tief berührt vom Leid der dortigen Bevölkerung und denken besonders an diejenigen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die um ihre Freunde und Verwandten in den betroffenen Gebieten bangen und trauern. Als kleines Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit und um gleichzeitig so viel Geld wie möglich zur Linderung des Leids zu sammeln, spielen wir am 24. Februar 2023 ein Konzert im PSD BANK DOME in Düsseldorf. Unterstützt werden wir an diesem Abend von unseren Freunden, den Donots und Thees Uhlmann.

Die gesamten Einnahmen gehen nach Abzug der Produktionskosten an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International zur Unterstützung ihrer Arbeit in den betroffenen Katastrophengebieten. Alle teilnehmenden Musiker verzichten auf eine Gage. Wir danken der Stadt Düsseldorf und D.LIVE, die die Halle an diesem Abend kostenfrei zur Verfügung stellen. Unser Dank gilt auch Eventim, die auf sämtliche Gebühren verzichten und den gesamten Vorverkauf kostenlos abwickeln sowie allen helfenden Händen bei den beteiligten Agenturen, die es ermöglichen, diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Der Vorverkauf startet am Mittwoch, dem 15.02. um 19 Uhr exklusiv auf Eventim. Die Karten kosten 75,00 €. Pro Bestellung können vier Tickets gekauft werden. Um Schwarzmarktpreise zu verhindern, werden alle Karten personalisiert sein.

Weitere Informationen und Details zu der Veranstaltung folgen in den nächsten Tagen.

Die Toten Hosen

Düsseldorf, 13.02.2023″