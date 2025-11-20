Die Toten Hosen: Zusatzkonzerte für 2027

Die Vorfreude ist riesig: Fast 900.000 Fans werden auf der großen Open-Air- und Stadiontour im nächsten Sommer mit den Toten Hosen feiern. Nur für wenige der 23 Termine gibt es noch einige Restkarten, alle anderen Shows sind bereits ausverkauft.

„Weil uns zahlreiche Wünsche und Bitten um Konzerte aus Regionen erreicht haben, die bislang nicht auf dem Reiseplan standen, legen wir noch einmal nach. Die große Resonanz auf unsere Tourankündigung hat uns wirklich berührt. Deshalb haben wir uns entschlossen, noch einige Zusatzshows in ausgewählten Städten zu spielen“, so Campino zu den finalen Terminen der Trink Aus! Wir Müssen Gehen-Tour.

Der Vorverkauf läuft bereits exklusiv über www.dth.de

„Da wir möglichst allen Fans den Besuch der Konzerte ermöglichen wollen, bieten wir für alle Termine der Tournee ermäßigte, sogenannte Sozialtickets zum Preis von 19,90 € (25,00 CHF in der Schweiz) an. Wer Anspruch auf ein Sozialticket hat, erfährt man ebenfalls unter www.dth.de.“

Trink Aus! Wir Müssen Gehen-Tour 2027:

12.06.27 DE-Nürnberg – Max-Morlock-Stadion

17.06.27 DE-Mannheim – Maimarktgelände

19.06.27 CH-Bern – Stadion Wankdorf

23.06.27 AT-Graz – Messe Graz – Open Air

26.06.27 DE-Leipzig – Festwiese

03.07.27 DE-Braunschweig – Eintracht-Stadion

10.07.27 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

Die Toten Hosen kündigen Abschied von Argentinien an – drei letzte Konzerte im Jahr 2026

Die Toten Hosen werden sich im kommenden Jahr mit drei finalen Konzerten von Argentinien und Südamerika verabschieden. Die Entscheidung sei ihnen alles andere als leichtgefallen, erklärt die Band, die seit mehr als drei Jahrzehnten eine außergewöhnliche Beziehung zu Publikum und Musikszene des Landes verbindet.

„Viele Ereignisse der letzten Jahre haben uns daran erinnert, dass nichts für immer bleibt“, so die Band. „Wir glauben, dass es richtig ist, den Abschied zu planen, solange wir in Bestform sind – und ihn so zu gestalten, wie es dieser unglaublichen Liebesgeschichte zwischen uns und Argentinien gerecht wird.“

Seit ihrem ersten Auftritt 1992 haben Die Toten Hosen unzählige Konzerte im ganzen Land gespielt – in großen Arenen und kleinen Clubs, auf Festivals, in Wohnzimmern und sogar auf der Straße. Es waren legendäre Abende voller Energie, darunter das längste Konzert ihrer Karriere ebenso wie das kürzeste, das nur 30 Sekunden dauerte. Die Band betont, dass ihre Verbindung zu Argentinien weit über die Musik hinausgehe. Sie seien dort stets mit offenen Armen empfangen worden, hätten Freundschaften fürs Leben geschlossen und viel Inspiration von lokalen Fans und Bands erhalten.

Als Rahmen für den Abschied wählten Die Toten Hosen drei Städte, die für ihre gemeinsame Geschichte eine besondere Bedeutung haben: Tandil und Rosario, die erste und die bislang letzte Station ihrer Shows im Landesinneren, sowie Buenos Aires als Abschluss und emotionalen Schlusspunkt. Die Konzertreihe trägt den Titel Fútbol, Asado Y Vino – eine Anspielung auf den Song Represión und eine Hommage an Pil Chalar, den verstorbenen Sänger der legendären Band Los Violadores.

Die Band blickt dem Jahr 2026 mit Wehmut, aber auch mit großer Vorfreude entgegen: „Wir hoffen auf Tage voller Freundschaft, Begegnung und Leidenschaft – und darauf, dass unser letzter Besuch der lauteste und unvergesslichste von allen wird.“

Fútbol, Asado Y Vino – Die Toten Hosen zum letzten Mal live in Argentinien:

05.10.26 Club Unión y Progreso – Tandil

07.10.26 Bioceres Arena – Rosario

10.10.26 Movistar Arena – Buenos Aires

Trink Aus! Wir Müssen Gehen-Tour 2026:

07.06.26 Esch/Alzette – Rockhal – Ausverkauft

08.06.26 Esch/Alzette – Rockhal – Ausverkauft

13.06.26 Stuttgart – Cannstatter Wasen – Ausverkauft

20.06.26 Zürich – Stadion Letzigrund – Ausverkauft

27.06.26 Frankfurt – Deutsche Bank Park – Ausverkauft

03.07.26 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft

04.07.26 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft

08.07.26 München – Hans-Jochen-Vogel-Platz – Ausverkauft

09.07.26 München – Hans-Jochen-Vogel-Platz – Ausverkauft

11.07.26 Berlin – Olympiastadion Berlin

17.07.26 Köln – RheinEnergieSTADION – Ausverkauft

18.07.26 Köln – RheinEnergieSTADION – Ausverkauft

25.07.26 Freiburg – Messeplatz

14.08.26 Bremen – Bürgerweide – Ausverkauft

15.08.26 Hannover – Messe

21.08.26 Nohfelden – Bostalsee

22.08.26 Nohfelden – Bostalsee – Ausverkauft

27.08.26 Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld

29.08.26 Dresden – Rinne

02.09.26 Münster – Open Air Halle Münsterland – Ausverkauft

05.09.26 Minden – Weserufer / Kanzlers Weide – Ausverkauft

09.09.26 Bayreuth – Volksfestplatz

12.09.26 Wien – Ernst-Happel-Stadion – Ausverkauft