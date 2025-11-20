Full House Brew Crew: veröffentlichen Musikvideo zu neuer Single “Free Fall”

Nach der erst kürzlich veröffentlichten, ersten Album-Single No Gods, No Chains und einer Tour mit Wolfheart, legen Full House Brew Crew nach. Nun erschien das offizielle Musikvideo zu ihrer neuen Single-Auskopplung Free Fall!

Der Song liefert einen weiteren starken Vorgeschmack auf das kommende Studioalbum Glasgow Grin, das am 6. Februar 2026 bei ROAR – A Division of Reigning Phoenix Music erscheint.

Ihre neue Single beschreibt die Band als „kantig, ehrlich“ und dass sie „härter trifft als erwartet. Wenn du nach Perfektion suchst, scroll weiter. Das Schlechte hält sich nicht zurück.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: