Full House Brew Crew: neues Lyric-Video ‚Shuffled Deck‘

Wer bei dem Namen Full House Brew Crew und einem Albumtitel wie Bare Knuckle umgehend an eine zünftige Kneipenschlägerei denkt, liegt… komplett falsch.

Die Band ist eine absolute Groove-Metal-Großtat und agiert auf einem perfekt ausbalancierten Pfad aus purer Heaviness und Melodie.

Full House Brew Crew haben längst eine eigene Handschrift entwickelt und zeigen sich auf Bare Knuckle entsprechend selbstbewusst.

Der Groove geht umgehend in die Gliedmaßen, die Riffs fräsen sich im Kopf fest und die Melodien sorgen für so manchen kraftvollen Ohrwurm.

Hart-aber-herzlich-Metal in höchster Vollendung.

Hier gibt´s das brandneue Video Shuffled Deck:

Shuffled Deck ist jetzt auf allen digitalen Plattformen erhältlich.

Unser Redakteur Kai R. konnte schon in das neue Album reinhören und hat neun von zehn Punkten vergeben. Hier kommt ihr zu seinem Review.

Hier gibt´s das Album Bare Knuckle:

Digipak CD/Transparent Red Vinyl:

https://roar.gr/?s=bare+knuckle&post_type=product

https://www.musicmegastore.com

Digital:

https://backl.ink/143030149

https://rockworld24.bandcamp.com/album/bare-knuckle

Bare Knuckle Tracklist:

1. Cult Of Misery

2. Unforgiving Land

3. Bare Knuckle

4. Servant Of Despair

5. Buried Hope

6. Black Flag

7. Nail In You

8. Breaking New Ground

9. Shuffled Deck

10. Draw From The Bottom

Pre-Order:

Physisch:

http://bit.ly/fhbcbkroar

http://bit.ly/fhbcbkmm

Digital Pre-save: https://backl.ink/143030149#

Bandcamp: https://bit.ly/bndcmpfhbcbk

Full House Brew Crew sind:

Vageliss Karzis – Guitars, Vocals

Spiros Dafalias – Bass

George Tzatzakis – Guitars

Alexi Keito – Drums

www.fullhousebrewcrew.com

https://www.facebook.com/fullhousebrewcrew

https://open.spotify.com/artist/3KUdRZ13QmXU2FHZZFL6aL?si=qL8-6yRTRBm0EB5fukrslA