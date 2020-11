Diamond Head: veröffentlichen Videopremiere zu Metallicas ‚No Remorse‘ vom Album „Lightning To The Nations 2020“

Diamond Heads 40. Anniversary Album ist ein Schuss frischer Metal-Energie. Lightning To The Nations 2020 wird am 27.11. veröffentlicht und die Fans können sich jetzt schon auf knackige und neu anmutende Songs freuen – die alten Songs im neuen Gewand. Es gibt vier superbe Cover Versionen und an erster Stelle steht Metallicas No Remorse.

Da Diamond Head sehr oft von Metallica in ihrer frühen Karriere gefeatured wurden, ist das Cover von No Remorse geradezu unumgänglich und geeignet. Der Release dieses monumentalen Tracks wird durch ein Animationsvideo unterstützt, kreiert und ausgeführt von Costin Chioreanu.

Pre-Order: https://smarturl.it/DHLTTN2020

“Ich wollte einen Song von Metallicas Debütalbum, Kill ‘Em All” erklärt Brian Tatler. “Einerseits weil Metallica Songs von unseren Debütalbum Lightning To The Nations gecovert haben und das fühlt sich an, als wäre der Kreis jetzt geschlossen. Niemand aus der Band hatte eine Ahnung, wie man die Songs auf Kill ‘Em All spielt und ich habe dann entschieden, dass wir No Remorse lernen und üben sollten. Als wir dann ins Rehearsal gingen und No Remorse spielten, klang es super. Es war Diamond Head und passte zu uns als Band. Von den vier Covern, die wir einspielten, hörte sich No Remorse sofort am besten an. Ich habe Metallica live mehr als zwanzig Mal gesehen und sie spielen No Remorse kaum, aber wenn sie es tun, ist es jedes Mal großartig.”

Lest hier auch das Review unseres Redakteurs Jürgen F. zu Lightning To The Nations 2020.

Lightning To The Nations 2020 Tracklist:

1. Lightning To The Nations

2. The Prince

3. Sucking My Love

4. Am I Evil?

5. Sweet And Innocent

6. It’s Electric

7. Helpless

8. No Remorse

9. Immigrant Song

10. Sinner

11. Rat Bat Blue

Diamond Head sind:

Brian Tatler – Lead, Rhythm Guitars

Rasmus Bom Andersen – Vocals, Orhestration, Additional Guitars

Karl Wilcox – Drums

Andrew “Abbz” Abberley – Rhythm, Lead Guitars

Dean Ashton – Bass, Organ on ‘The Prince’

Diamond Head online:

www.facebook.com/DiamondHeadOfficial/

www.instagram.com/diamond_head_official/

www.diamondheadofficial.com

www.twitter.com/DH_Diamond_Head