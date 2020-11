Hammerschmitt: kündigen finale Single an

Ende Mai dieses Jahres gaben die Metaller von Hammerschmitt die Auflösung der Band bekannt.

Nun haben sie noch ein letztes, musikalisches Geschenk an ihre Fans: Die digitale Single Ewigkeit (The Last Salute), die am 18.12.2020 bei Massacre Records erscheinen wird!

Die Band über den Song:

„Mit der neuen Version von einem unserer größten Songs bedanken wir uns noch einmal bei euch für all die unglaublichen, ja unfassbaren Reaktionen nach unserem Abschied.

Dies wird unser letzter Gruß, eine Hommage an unsere Zeit als Band, als echte Freunde…

Ein letztes Dankeschön an euch, die ihr unseren Weg begleitet habt, an all jene, für die Hammerschmitt ein Teil ihres Lebens war.“

Der Song wurde von Jan Vacik, der auch am Keyboard zu hören ist, gemischt und gemastert. Der Gesang wurde von Fabian Wenzl in den OGM-Studios aufgenommen. Das passende Coverartwork der Single wurde von Jörn Gooßes (Killustrations) gestaltet.

Die digitale Single wird demnächst vorbestellbar sein.

