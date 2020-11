Kurz Und Knackig: Künstler lassen die musikalischen Hosen runter Vol. 57

Bei Kurz Und Knackig geht es einfach darum, dass Musiker innerhalb kürzester Zeit 30 Fragen zum Thema Musik im Allgemeinen beantworten. In kurzen Abständen werden immer wieder die unterschiedlichsten Künstler ihre musikalischen Hosen vor euch runterlassen.

Heute stand uns Christian Görke von SKUM und Hellgreaser Rede und Antwort.

Meine früheste Kindheitserinnerung, die etwas mit Musik zu tun hat, war:

– Mit meinen Eltern bei Freunden Live Aid gucken und mein Cousin jagt mir Angst ein mit dem Schlaflied von Die Ärzte.

An dieses Schätzchen aus der Musiksammlung meiner Eltern kann ich mich erinnern:

– Michael Jackson – Thriller

– Bläck Fööss – 20 Jahre

Mein Vater quälte mich oft mit der Musik von:

– Dire Straits – Money For Nothing

Diese Musikposter/Bandposter hingen in meinem Kinder-/Jugendzimmer:

– Das war eine Evolution. Es begann mit einem überdimensionalen Ghostbusters-Logo, welches mein Cousin an meine Wand gemalt hat. Es folgten AC/DC, Metallica, Iron Maiden, Sepultura, dann kam Punk und Death Metal wie Rancid, NoFX, The Offspring, Die Ärzte, Bad Religion, Obituary, Carcass, In Flames und dann folgte Black Metal wie Mayhem, Darkthrone und Emperor.

Mein erstes selbst gekauftes Album war:

– Roxette – Tourism

Diesen Song aus meiner Kindheit mag ich auch heute noch hören:

– Toy Dolls – Nelly The Elephant

Mein erstes besuchtes Konzert war:

– Das Bizarre Festival 1995 in Köln mit Paradise Lost, White Zombie, Kyuss, Clawfinger, NoFX, Spermbirds … etc.

Meine ersten eigenen Gehversuche an einem Instrument waren:

– An Bass und Gitarre dauert das bis heute an.

Mein absoluter Lieblingssong ist:

– Über diese Frage muss ich noch mehrere Wochen nachdenken.

Meine erste Berührung mit Rock/Metal war:

– Ein Kumpel hatte von AC/DC die Dirty Deeds Done Dirt Cheap auf Kassette. Die hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Außerdem waren Die Ärzte mit Debil sehr präsent.

Außer Rock/Metal mag ich noch:

– Punk, Blues, Rap

Beim Autofahren höre ich:

– Als letztes lief Clandestine von Entombed.

Zu einem romantischen Abend gehört Musik von:

– Die Kassierer

Beim Sex mag ich die musikalische Untermalung von … überhaupt nicht:

– Xavier Naidoo

Auf meiner Hochzeit läuft/lief:

– Ich bin unverheiratet.

Auf meiner Beerdigung soll … laufen:

– Bier aus dem Hahn!

Diese(r) Band/Künstler ist zum Abgewöhnen?

– Der aktuelle autotune Hip-Hop.

Meine Lieblingsband ist:

– Iron Maiden

Die unterbewerteste Band aller Zeiten ist:

– Alchera, die Jungs haben in 24 Jahren ein Album namens Era gemacht. Das sollte man als Freund von melodischem Death Metal mal antesten.

Dieses peinliche Album befindet sich in meiner Sammlung:

– Romano – Jenseits Von Köpenick

Auf dieses Schätzchen in meiner Musiksammlung bin ich besonders stolz:

– Ulver – The Trilogie – Three Journeyes Through The Norwegian Netherworlde / Vinyl Box

Das Konzert dieser Band würde ich zuliebe meine(s/r) Partners/Partnerin besuchen:

– Wednesday 13

Unter der Dusche singe ich gerne diesen Song:

– Gar keinen.

Mein bestes besuchtes Konzert war:

– AC/DC 2009 in Köln

Dies Konzert abseits von Rock/Metal habe ich besucht:

– Chuck Berry in Bonn 2005

Ein Konzert diese(r/s) Band/Künstlers brauche ich nicht noch einmal:

– Samael verunstalten Ceremony Of Opposites mit Drumcomputer auf dem Party.San.

Stillstehen kann ich nicht bei einem Konzert von:

– Bad Religion

Auf einem perfekten Mix-Tape dürfen diese drei Songs nicht fehlen:

– Blinker Links – Pimmel Raus, Mofa Fahren

– Mülheim Asozial – Ey, Die Hunde

– Eisenpimmel – Bau Keine Scheisse Mit Bier

Drei Alben, die ich mitnehme auf eine einsame Insel:

– Iron Maiden – Live After Death

– Rancid – And Out Come The Wolves

– Dissection – Storm Of The Lights Bane

Diesen Schlagersong gröle ich begeistert mit, wenn ich besoffen bin:

– Ich gröle nicht besoffen irgendwelche Schlager, ich schlafe vorher ein.

